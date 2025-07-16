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  4. ФЛИК: «Я больше не могу это терпеть, хочу, чтобы он ушел из Барсы»
Испания
16 июля 2025, 07:06 |
755
0

ФЛИК: «Я больше не могу это терпеть, хочу, чтобы он ушел из Барсы»

Тренер об Экторе Форте

16 июля 2025, 07:06 |
755
0
ФЛИК: «Я больше не могу это терпеть, хочу, чтобы он ушел из Барсы»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ганс-Дитер Флик

Главный тренер «Барселоны» Ганс-Дитер Флик сообщил руководству клуба, от какого игрока он хочет избавиться.

С первых дней пребывания в каталонском клубе Гансу-Дитеру Флику не понравился защитник Эктор Форт. Немец лично сказал руководству, что у Форта нет будущего в клубе.

«Я больше не могу это терпеть, хочу, чтобы Форт ушел из клуба», — цитирует слова Флика источник.

Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» заинтересована в подписании хорватского вингера Ивана Перишича, трансфер которого хочет тренер клуба Ганс-Дитер Флик.

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Эктор Форт Ханс-Дитер Флик Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитрий Олейник Источник
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