ФЛИК: «Я больше не могу это терпеть, хочу, чтобы он ушел из Барсы»
Тренер об Экторе Форте
Главный тренер «Барселоны» Ганс-Дитер Флик сообщил руководству клуба, от какого игрока он хочет избавиться.
С первых дней пребывания в каталонском клубе Гансу-Дитеру Флику не понравился защитник Эктор Форт. Немец лично сказал руководству, что у Форта нет будущего в клубе.
«Я больше не могу это терпеть, хочу, чтобы Форт ушел из клуба», — цитирует слова Флика источник.
Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» заинтересована в подписании хорватского вингера Ивана Перишича, трансфер которого хочет тренер клуба Ганс-Дитер Флик.
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