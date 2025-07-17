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  4. Краков станет 9-м еврокубковым домашним городом для Шахтера
Лига Европы
17 июля 2025, 21:43 | Обновлено 17 июля 2025, 21:56
327
2

Краков станет 9-м еврокубковым домашним городом для Шахтера

Где «горняки» проводили свои матчи раньше?

17 июля 2025, 21:43 | Обновлено 17 июля 2025, 21:56
327
2
Краков станет 9-м еврокубковым домашним городом для Шахтера
ФК Шахтер

В первом квалификационном раунде Лиги Европы «Шахтер» на выезде сыграл вничью с «Ильвесом» со счетом 0:0 (6:0 по сумме двух встреч).

В следующем раунде «горняки» сыграют против турецкого «Бешикташа». Домашний матч «Шахтер» сыграет в Кракове.

Краков станет 9-м домашним еврокубковым городом для донецкого клуба.

В каких городах «Шахтер» принимал своих соперников ранее?

  • 88 – Донецк
  • 18 – Львов
  • 13 – Харьков
  • 11 – Киев
  • 5 – Варшава
  • 4 – Гамбург
  • 4 – Гельзенкирхен
  • 1 – Любляна
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Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
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Комментарии 2
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Arera
Надеюсь счастливым!
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Mark4854590
Такі зараз реалії, на жаль. Нашим клубам доводиться мандрувати Європою
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