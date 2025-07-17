Краков станет 9-м еврокубковым домашним городом для Шахтера

В первом квалификационном раунде Лиги Европы «Шахтер» на выезде сыграл вничью с «Ильвесом» со счетом 0:0 (6:0 по сумме двух встреч).

В следующем раунде «горняки» сыграют против турецкого «Бешикташа». Домашний матч «Шахтер» сыграет в Кракове.

Краков станет 9-м домашним еврокубковым городом для донецкого клуба.

В каких городах «Шахтер» принимал своих соперников ранее?