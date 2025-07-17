Лига Европы17 июля 2025, 21:43 | Обновлено 17 июля 2025, 21:56
327
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Краков станет 9-м еврокубковым домашним городом для Шахтера
Где «горняки» проводили свои матчи раньше?
17 июля 2025, 21:43 | Обновлено 17 июля 2025, 21:56
327
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В первом квалификационном раунде Лиги Европы «Шахтер» на выезде сыграл вничью с «Ильвесом» со счетом 0:0 (6:0 по сумме двух встреч).
В следующем раунде «горняки» сыграют против турецкого «Бешикташа». Домашний матч «Шахтер» сыграет в Кракове.
Краков станет 9-м домашним еврокубковым городом для донецкого клуба.
В каких городах «Шахтер» принимал своих соперников ранее?
- 88 – Донецк
- 18 – Львов
- 13 – Харьков
- 11 – Киев
- 5 – Варшава
- 4 – Гамбург
- 4 – Гельзенкирхен
- 1 – Любляна
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Комментарии 2
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Надеюсь счастливым!
Такі зараз реалії, на жаль. Нашим клубам доводиться мандрувати Європою
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