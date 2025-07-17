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Украина. Премьер лига
17 июля 2025, 22:28 | Обновлено 17 июля 2025, 22:29
411
0

Защитника Карпат прооперировали в Мюнхене

Андрей Булеза выбыл на восемь месяцев

17 июля 2025, 22:28 | Обновлено 17 июля 2025, 22:29
411
0
Защитника Карпат прооперировали в Мюнхене
ФК Карпаты. Андрей Булеза

Как стало известно Sport.ua, 17 июля в одной из клиник немецкого Мюнхена защитнику «Карпат» и молодежной сборной Украины Андрею Булеге была сделана операция по реконструкции крестообразной связки колена. Она прошла успешно и 21 июля игрок собирается вернуться во Львов.

Реабилитационный период футболиста займет восемь месяцев.

В этой мюнхенской клинике в свое время также прооперировали нескольких украинских футболистов, в частности Тимура Стецькова из «Карпат» и Артема Шулянского из «Александрии».

Ранее сообщалось о том, что лидер сборной U-21 отправился в Украину, покинув расположение «Карпат».

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Андрей Булеза Карпаты Львов травма Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу инсайд
Андрей Писаренко
Андрей Писаренко Sport.ua
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