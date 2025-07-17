Защитника Карпат прооперировали в Мюнхене

Как стало известно Sport.ua, 17 июля в одной из клиник немецкого Мюнхена защитнику «Карпат» и молодежной сборной Украины Андрею Булеге была сделана операция по реконструкции крестообразной связки колена. Она прошла успешно и 21 июля игрок собирается вернуться во Львов.

Реабилитационный период футболиста займет восемь месяцев.

В этой мюнхенской клинике в свое время также прооперировали нескольких украинских футболистов, в частности Тимура Стецькова из «Карпат» и Артема Шулянского из «Александрии».

Ранее сообщалось о том, что лидер сборной U-21 отправился в Украину, покинув расположение «Карпат».