Штутгарт. Ястремская уступила пятой сеяной

1 час и 10 минут девушки боролись за путевку в решающий раунд отборочного турнира. По два брейка в каждом сете выполнила Канепи, в активе Ястремской - один брейк. У Даяны было два брейкпоинта, когда соперница подавала на матч, но реализовать их нашей теннисистке не удалось.

Квалификация. Второй круг Даяна Ястремская (Украина) - Кайя Канепи (Эстония, 5) - 2:6, 4:6