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Штутгарт. Ястремская уступила пятой сеяной

Украинской теннисистке не удалось пробиться в финал квалификации

  • 22.04.2018 19:43
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Метки
WTA. Даяна Ястремская
© WTA. Даяна Ястремская
1 час и 10 минут девушки боролись за путевку в решающий раунд отборочного турнира. По два брейка в каждом сете выполнила Канепи, в активе Ястремской - один брейк. У Даяны было два брейкпоинта, когда соперница подавала на матч, но реализовать их нашей теннисистке не удалось.
 
Квалификация. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) - Кайя Канепи (Эстония, 5) - 2:6, 4:6
 
Напомним, ранее сегодня в финал квалификации прошла Марта Костюк.
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Источник — Большой теннис Украины

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