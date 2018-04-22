Штутгарт. Ястремская уступила пятой сеяной

1 час и 10 минут девушки боролись за путевку в решающий раунд отборочного турнира. По два брейка в каждом сете выполнила Канепи, в активе Ястремской - один брейк. У Даяны было два брейкпоинта, когда соперница подавала на матч, но реализовать их нашей теннисистке не удалось.
Квалификация. Второй круг
Даяна Ястремская (Украина) - Кайя Канепи (Эстония, 5) - 2:6, 4:6
Напомним, ранее сегодня в финал квалификации прошла Марта Костюк.
Источник — Большой теннис Украины
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