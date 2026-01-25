Александр Бублик – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 января австралийский теннисист Алекс де Минаур (АТР 6) проведет матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2026.

В четвертом раунде австралиец сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика (АТР 10). Поединок начнется ориентировочно в 10:00 по Киеву на Rod Laver Arena.

Это будет шестое очное противостояние. Счет 3:2 в пользу де Минаура.

Победитель поединка в 1/4 финала сыграет с лидером мирового рейтинга АТР Карлосом Алькарасом.

