Australian Open25 января 2026, 09:40
13
0
Александр Бублик – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2026
25 января австралийский теннисист Алекс де Минаур (АТР 6) проведет матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2026.
В четвертом раунде австралиец сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика (АТР 10). Поединок начнется ориентировочно в 10:00 по Киеву на Rod Laver Arena.
Это будет шестое очное противостояние. Счет 3:2 в пользу де Минаура.
Победитель поединка в 1/4 финала сыграет с лидером мирового рейтинга АТР Карлосом Алькарасом.
