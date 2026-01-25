Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Александр Бублик – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Australian Open
25 января 2026, 09:40 |
13
0

Александр Бублик – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2026

25 января 2026, 09:40 |
13
0
Александр Бублик – Алекс де Минаур. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс де Минаур

25 января австралийский теннисист Алекс де Минаур (АТР 6) проведет матч 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии 2026.

В четвертом раунде австралиец сыграет против представителя Казахстана Александра Бублика (АТР 10). Поединок начнется ориентировочно в 10:00 по Киеву на Rod Laver Arena.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет шестое очное противостояние. Счет 3:2 в пользу де Минаура.

Победитель поединка в 1/4 финала сыграет с лидером мирового рейтинга АТР Карлосом Алькарасом.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Betking
Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Даниил Медведев – Лернер Тьен. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Гауфф одолела Мухову на пути в 1/4 финала Australian Open и ждет Свитолину
Алькарас переиграл 20-ю ракетку и снова вышел в 1/4 финала Australian Open
Александр Бублик Алекс де Минаур Australian Open 2026 смотреть онлайн
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Едва не стали круговыми. Сборная Украины провалила смешанную эстафету КМ
Биатлон | 24 января 2026, 17:16 16
Едва не стали круговыми. Сборная Украины провалила смешанную эстафету КМ
Едва не стали круговыми. Сборная Украины провалила смешанную эстафету КМ

«Сине-желтая» команда завершила гонку 14-й

ФОТО. Шовковский показал как проводит время после ухода из Динамо
Футбол | 25 января 2026, 02:45 1
ФОТО. Шовковский показал как проводит время после ухода из Динамо
ФОТО. Шовковский показал как проводит время после ухода из Динамо

Александр Шовковский нашел идеальный досуг

Юрий ВЕРНИДУБ: «Хочу попросить прощения у этих людей»
Футбол | 24.01.2026, 08:36
Юрий ВЕРНИДУБ: «Хочу попросить прощения у этих людей»
Юрий ВЕРНИДУБ: «Хочу попросить прощения у этих людей»
ВИДЕО. Вавринка провел последний матч на Aus Open и выпил пиво с директором
Теннис | 25.01.2026, 05:14
ВИДЕО. Вавринка провел последний матч на Aus Open и выпил пиво с директором
ВИДЕО. Вавринка провел последний матч на Aus Open и выпил пиво с директором
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
Бокс | 24.01.2026, 08:26
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
Кличко сообщил неутешительную информацию для киевлян
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
90 минут Забарного. ПСЖ вернулся на вершину таблицы Лиги 1, обыграв Осер
90 минут Забарного. ПСЖ вернулся на вершину таблицы Лиги 1, обыграв Осер
23.01.2026, 22:49 14
Футбол
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
В УЕФА приняли решение по Мудрику и выступили с требованием
25.01.2026, 07:41 21
Футбол
Свитолина выбила россиянку Шнайдер и пробилась в 1/8 финала Aus Open 2026
Свитолина выбила россиянку Шнайдер и пробилась в 1/8 финала Aus Open 2026
23.01.2026, 11:45 34
Теннис
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
Жирона и Динамо могут оформить трансфер украинца за символическую сумму
23.01.2026, 09:11 13
Футбол
Руслан РОТАНЬ: «Такого я нигде не видел. Разве что у Суркисов в Динамо»
Руслан РОТАНЬ: «Такого я нигде не видел. Разве что у Суркисов в Динамо»
23.01.2026, 17:59 9
Футбол
Юная американка выбила восьмую ракетку и вышла в 1/8 финала Aus Open 2026
Юная американка выбила восьмую ракетку и вышла в 1/8 финала Aus Open 2026
23.01.2026, 09:59 2
Теннис
Луис ЭНРИКЕ: «Сезон в ПСЖ – невероятный, но кроме Забарного и Шевалье...»
Луис ЭНРИКЕ: «Сезон в ПСЖ – невероятный, но кроме Забарного и Шевалье...»
24.01.2026, 05:42 4
Футбол
Итоги третьего дня Евро: позор беларуси, Испания стартовала с победы
Итоги третьего дня Евро: позор беларуси, Испания стартовала с победы
23.01.2026, 23:42 1
Футзал
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем