Венгер в Давосе: почему расширение ЧМ до 48 команд – это спасение

Бывший наставник лондонского «Арсенала» Арсен Венгер поделился мнением о расширении состава участников чемпионата мира до 48 национальных команд.

«Игра за сборную – это исключительный опыт. С одной стороны, футболист защищает честь своей родины, но с другой – сталкивается с колоссальным прессингом: боязнью неудачи, риском разочаровать болельщиков и не оправдать ожиданий.

Чтобы нести ответственность перед целым народом, необходима огромная ментальная устойчивость. Топовым сборным нужны атлеты, способные справляться с подобным давлением и представлять интересы новых поколений.

Длительный период мировое первенство было турниром, ориентированным преимущественно на представителей Европы и Южной Америки. Возникла потребность сделать его доступным для большего количества государств, в частности для Азии и Африки. Футбол приобрел глобальный масштаб: в любой точке планеты люди обсуждают эту игру.

Глядя в будущее, мы должны прийти к тому, чтобы через столетие у каждого был шанс хотя бы мечтать о триумфе на мундиале. Увеличение числа участников с 32 до 48 стало ключевым этапом на этом пути.

Первые четырнадцать дней турнира – самое вдохновляющее время: весь мир объединяется, каждый атлет горд представлять свою страну, и при этом рождается чувство общности. Это масштабный коллективный праздник.

Чемпионат мира, включающий 104 поединка и более длительную дистанцию, превратится в серьезный экзамен для психики. Для победы потребуется основательная психологическая подготовка: тренерскому штабу и персоналу необходимо будет сохранять единство и мотивацию внутри коллектива на протяжении многих недель.

В матчах на вылет серии пенальти станут практически неизбежными, и здесь ментальный фактор также выйдет на первый план», – отметил Венгер во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.