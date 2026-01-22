Трансфер анонсировал Кобин. Стало известно, кого Ингулец продал в клуб УПЛ

Главный тренер Ингульца Василий Кобин, эксклюзивно для Sport.ua, заявил, что клуб продал футболиста в клуб Украинской Премьер-лиги, но не стал раскрывать детали и фамилию игрока.

«Я вам уже могу анонсировать, что еще один игрок Ингульца был продан в клуб УПЛ, но пока не буду называть его фамилию и клуб – скоро будет официальная информация», – сказал Кобин.

По информации СМИ, расположение Ингульца покинул Александр Жовтенко, который перебрался в расположение киевской Оболони и подписал полноценный контракт с «пивоварами».

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Оболонь занимает 12 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 17 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.