Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Трансфер анонсировал Кобин. Стало известно, кого Ингулец продал в клуб УПЛ
Украина. Премьер лига
Трансфер анонсировал Кобин. Стало известно, кого Ингулец продал в клуб УПЛ

Александр Жовтенко стал игроком киевской «Оболони»

ФК Ингулец

Главный тренер Ингульца Василий Кобин, эксклюзивно для Sport.ua, заявил, что клуб продал футболиста в клуб Украинской Премьер-лиги, но не стал раскрывать детали и фамилию игрока.

«Я вам уже могу анонсировать, что еще один игрок Ингульца был продан в клуб УПЛ, но пока не буду называть его фамилию и клуб – скоро будет официальная информация», – сказал Кобин.

По информации СМИ, расположение Ингульца покинул Александр Жовтенко, который перебрался в расположение киевской Оболони и подписал полноценный контракт с «пивоварами».

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Оболонь занимает 12 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 17 зачетных пунктов после 16 сыгранных матчей.

Василий Кобин Александр Жовтенко Ингулец Оболонь Киев Первая лига Украины трансферы трансферы УПЛ
Олег Вахоцкий
