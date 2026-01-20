Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Ангелина Калинина – Ван Синьюй. Поражение на Aus Open. Видеообзор матча
Australian Open
20 января 2026, 15:14 | Обновлено 20 января 2026, 15:17
Ангелина Калинина – Ван Синьюй. Поражение на Aus Open. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/64 финала Australian Open 2026

Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

20 января украинская теннисистка Ангелина Калинина проиграла Ван Синьюй в матче 1/64 финала Открытого чемпионата Австралии 2026.

Украинка потерпела поражение со счетом 3:6, 3:6 за 1 час и 34 минуты. Это было первое очное противостояние соперниц.

Ван Синьюй во втором круге встретится с 24-й сеяной Аленой Остапенко.

🏆 Australian Open 2026. 1/64 финала

Ван Синьюй Ангелина Калинина [Q] – 6:3, 6:3

Видеообзор матча

Ван Синьюй Ангелина Калинина Australian Open 2026 теннисные видеообзоры
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
