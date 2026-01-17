Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Впервые украинец забил в Первой лиге Англии. Раньше у другого был ассист
Англия
17 января 2026, 22:56 | Обновлено 17 января 2026, 23:24
0

Впервые украинец забил в Первой лиге Англии. Раньше у другого был ассист

Вспомним достижения украинских футболистов в Первой лиге английского футбола

Впервые украинец забил в Первой лиге Англии. Раньше у другого был ассист
Getty Images/Global Images Ukraine. Тимур Тутеров

Тимур Тутеров, как мы уже сообщали ранее, в своем дебютном матче за Эксетер Сити в Первой лиге Англии отличился забитым голом.

По этому поводу вспомним всех украинских игроков, которые играли, забивали и отмечались ассистами в этой лиге.

В Первой лиге Англии Тутеров стал только третьим представителем Украины. Рекордсменом по количеству сыгранных матчей является Иван Варфоломеев из Линкольн Сити (15).

Матчи украинцев в Первой лиге Англии (3-й по силе дивизион)

  • 15 – Иван Варфоломеев (15 – Линкольн Сити)
  • 2 – Антон Дудик (2 – Карлайл Юнайтед)
  • 1 – Тимур Тутеров (1 – Эксетер Сити)

Гол Тутерова стал первым среди украинцев в третьем по силе дивизионе Англии.

Голы украинцев в Первой Лиге Англии (3-й по силе дивизион)

  • 1 – Тимур Тутеров (1 – Эксетер Сити)

Правда, есть один игрок, уже отличившийся результативным действием в чемпионате – Иван Варфоломеев, в активе которого 1 ассист.

Ассисты украинцев в Первой Лиге Англии (3-й по силе дивизион)

  • 1 – Иван Варфоломеев (1 – Линкольн Сити)
По теме:
Тренер дисквалифицирован на 12 лет за непристойные сообщения игрокам
Против родных канониров. Почему Зинченко оказался вне заявки Ноттингема
ВИДЕО. Как украинец-дебютант забил гол в чемпионате Англии на 90+8 минуте
чемпионат Англии по футболу Тимур Тутеров Эксетер Сити Иван Варфоломеев статистика
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
