Впервые украинец забил в Первой лиге Англии. Раньше у другого был ассист

Тимур Тутеров, как мы уже сообщали ранее, в своем дебютном матче за Эксетер Сити в Первой лиге Англии отличился забитым голом.

По этому поводу вспомним всех украинских игроков, которые играли, забивали и отмечались ассистами в этой лиге.

В Первой лиге Англии Тутеров стал только третьим представителем Украины. Рекордсменом по количеству сыгранных матчей является Иван Варфоломеев из Линкольн Сити (15).

Матчи украинцев в Первой лиге Англии (3-й по силе дивизион)

15 – Иван Варфоломеев (15 – Линкольн Сити)

2 – Антон Дудик (2 – Карлайл Юнайтед)

1 – Тимур Тутеров (1 – Эксетер Сити)

Гол Тутерова стал первым среди украинцев в третьем по силе дивизионе Англии.

Голы украинцев в Первой Лиге Англии (3-й по силе дивизион)

1 – Тимур Тутеров (1 – Эксетер Сити)

Правда, есть один игрок, уже отличившийся результативным действием в чемпионате – Иван Варфоломеев, в активе которого 1 ассист.

Ассисты украинцев в Первой Лиге Англии (3-й по силе дивизион)