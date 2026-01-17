Впервые украинец забил в Первой лиге Англии. Раньше у другого был ассист
Вспомним достижения украинских футболистов в Первой лиге английского футбола
Тимур Тутеров, как мы уже сообщали ранее, в своем дебютном матче за Эксетер Сити в Первой лиге Англии отличился забитым голом.
По этому поводу вспомним всех украинских игроков, которые играли, забивали и отмечались ассистами в этой лиге.
В Первой лиге Англии Тутеров стал только третьим представителем Украины. Рекордсменом по количеству сыгранных матчей является Иван Варфоломеев из Линкольн Сити (15).
Матчи украинцев в Первой лиге Англии (3-й по силе дивизион)
- 15 – Иван Варфоломеев (15 – Линкольн Сити)
- 2 – Антон Дудик (2 – Карлайл Юнайтед)
- 1 – Тимур Тутеров (1 – Эксетер Сити)
Гол Тутерова стал первым среди украинцев в третьем по силе дивизионе Англии.
Голы украинцев в Первой Лиге Англии (3-й по силе дивизион)
- 1 – Тимур Тутеров (1 – Эксетер Сити)
Правда, есть один игрок, уже отличившийся результативным действием в чемпионате – Иван Варфоломеев, в активе которого 1 ассист.
Ассисты украинцев в Первой Лиге Англии (3-й по силе дивизион)
- 1 – Иван Варфоломеев (1 – Линкольн Сити)
