Костюк рассказал о планах Динамо на тренировочных сборах в Турции

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк прокомментировал начало зимних тренировочных сборов команды в Турции. В четверг, 15 января, «бело-синие» покинули Украину, и транзитом через Молдову отправились к берегам Средиземного моря.

– Главное сегодня то, что утром мы провели тестирование и получили достаточно хорошие результаты. Ввиду этого мы понимаем, как нам нужно построить работу, чтобы не повторять ее.

Видим, что ребята хорошо поработали в отпуске, выполнили программу, которую мы им дали. Поэтому мы не будем делать то, что было запланировано на базовый фундамент, и сейчас уже переходим ко второй фазе подготовки – работе над скоростной выносливостью. Беговая работа теперь будет совмещаться со специальной, добавляется силовая работа.

Мы много разговариваем с игроками по поводу того, что мы делаем и для чего это делаем. Они к этому относятся с пониманием, и это работает в плюс, потому что команда объединена вокруг одной цели. Игроки в хорошем настроении выполняют задачи, которые мы ставим перед ними.

– Сбор продлится целый месяц. Как вы его планируете, на чем будете делать акценты?

– Конечно, в первой части сборов акцент будет на функциональной готовности. С нашими тренерами по физической подготовке мы планируем работу так, чтобы была и силовая работа, и время на возобновление матчей.

Вторая часть работы будет уже больше направлена ​​на тактику, будет больше контрольных игр. Хотя и во время первой части мы тоже сыграем тренировочные матчи. Конечно, они будут проводиться на фоне усталости, но это нормальный рабочий процесс.

Надо готовиться к сезону, закладывать фундамент. Физические нагрузки, которые мы планируем на этот сбор, должны помочь нам решить те задачи, которые ставятся на вторую половину сезона, – рассказал Костюк.

