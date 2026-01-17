Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
17 января 2026, 11:57 |
Костюк рассказал о планах Динамо на тренировочных сборах в Турции

Главный тренер киевского клуба прокомментировал первый тренировочный день

Костюк рассказал о планах Динамо на тренировочных сборах в Турции
ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Главный тренер киевского «Динамо» Игорь Костюк прокомментировал начало зимних тренировочных сборов команды в Турции. В четверг, 15 января, «бело-синие» покинули Украину, и транзитом через Молдову отправились к берегам Средиземного моря.

– Главное сегодня то, что утром мы провели тестирование и получили достаточно хорошие результаты. Ввиду этого мы понимаем, как нам нужно построить работу, чтобы не повторять ее.

Видим, что ребята хорошо поработали в отпуске, выполнили программу, которую мы им дали. Поэтому мы не будем делать то, что было запланировано на базовый фундамент, и сейчас уже переходим ко второй фазе подготовки – работе над скоростной выносливостью. Беговая работа теперь будет совмещаться со специальной, добавляется силовая работа.

Мы много разговариваем с игроками по поводу того, что мы делаем и для чего это делаем. Они к этому относятся с пониманием, и это работает в плюс, потому что команда объединена вокруг одной цели. Игроки в хорошем настроении выполняют задачи, которые мы ставим перед ними.

– Сбор продлится целый месяц. Как вы его планируете, на чем будете делать акценты?

– Конечно, в первой части сборов акцент будет на функциональной готовности. С нашими тренерами по физической подготовке мы планируем работу так, чтобы была и силовая работа, и время на возобновление матчей.

Вторая часть работы будет уже больше направлена ​​на тактику, будет больше контрольных игр. Хотя и во время первой части мы тоже сыграем тренировочные матчи. Конечно, они будут проводиться на фоне усталости, но это нормальный рабочий процесс.

Надо готовиться к сезону, закладывать фундамент. Физические нагрузки, которые мы планируем на этот сбор, должны помочь нам решить те задачи, которые ставятся на вторую половину сезона, – рассказал Костюк.

ВИДЕО. Первая тренировка в 2026-м! Йо-йо, теннисбол и позитив из дебюта сборов

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Игорь Костюк учебно-тренировочные сборы тренировка
Николай Тытюк Источник: ФК Динамо Киев
