Главный герой сборной Украины в 2025 году может получить отстранение
У Гуцуляка возникли проблемы с «Полесьем»
У вингера житомирского «Полесья» Алексея Гуцуляка возникли проблемы с житомирским клубом.
Как отмечает Игорь Бурбас, у футболиста продолжаются тяжелые переговоры с «волками» о продлении контракта – Алексей не хочет идти на уступки. По этой причине Гуцуляк может получить отстранение от первой команды, как случилось с Сергеем Чоботенко. Руководство клуба сейчас в раздумьях, брать ли Гуцуляка на зимние сборы.
Гуцуляк присоединился к «Полесью» летом 2024 года. Алексей забил 5 голов за сборную Украины и стал лучшим бомбардиром команды в 2025 году.
Ранее сообщалось, что Алексеем Гуцуляком интересуется «Истанбул Башакшехир».
