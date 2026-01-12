Главный герой сборной Украины в 2025 году может получить отстранение

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
У Гуцуляка возникли проблемы с «Полесьем»

УАФ. Алексей Гуцуляк

У вингера житомирского «Полесья» Алексея Гуцуляка возникли проблемы с житомирским клубом.

Как отмечает Игорь Бурбас, у футболиста продолжаются тяжелые переговоры с «волками» о продлении контракта – Алексей не хочет идти на уступки. По этой причине Гуцуляк может получить отстранение от первой команды, как случилось с Сергеем Чоботенко. Руководство клуба сейчас в раздумьях, брать ли Гуцуляка на зимние сборы.

Гуцуляк присоединился к «Полесью» летом 2024 года. Алексей забил 5 голов за сборную Украины и стал лучшим бомбардиром команды в 2025 году.

Ранее сообщалось, что Алексеем Гуцуляком интересуется «Истанбул Башакшехир».

чемпионат Украины по футболу продление контракта Украинская Премьер-лига Полесье Житомир Алексей Гуцуляк
Дмитрий Олийченко Источник: Игорь Бурбас
