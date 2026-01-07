ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ продлил контракт с голкипером

ФК Кудровка официально объявила о продлении контракта с украинским голкипером Антоном Яшковым. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Продолжаем писать историю «Кудровки» вместе с Яшковым! 💙🤍», – говорится в сообщении.

По официальной информации, клуб и футболист достигли соглашения о новом контракте. Действующее соглашение рассчитано до конца сезона 2026/2027. О финансовых условиях ничего не сообщается.