  4. ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ продлил контракт с голкипером
Украина. Премьер лига
07 января 2026, 13:51 |
Антон Яшков остается в «Кудровке»

ФК Кудровка. Антон Яшков

ФК Кудровка официально объявила о продлении контракта с украинским голкипером Антоном Яшковым. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Продолжаем писать историю «Кудровки» вместе с Яшковым! 💙🤍», – говорится в сообщении.

По официальной информации, клуб и футболист достигли соглашения о новом контракте. Действующее соглашение рассчитано до конца сезона 2026/2027. О финансовых условиях ничего не сообщается.

Олег Вахоцкий
Khafre
слабкий воротар,
одне з найслабших місць в кудрівці є якраз воротарська позиція.
Проную босам кудрівки взяти в оренду сина великого та чесного футбольного функціонера, прекрасного політика та просто хорошої людини, славку суркіса
який вже давно стукає в двері професійного, дорослого футболу
