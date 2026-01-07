Украина. Премьер лига07 января 2026, 13:51 |
ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ продлил контракт с голкипером
Антон Яшков остается в «Кудровке»
07 января 2026, 13:51
ФК Кудровка официально объявила о продлении контракта с украинским голкипером Антоном Яшковым. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«Продолжаем писать историю «Кудровки» вместе с Яшковым! 💙🤍», – говорится в сообщении.
По официальной информации, клуб и футболист достигли соглашения о новом контракте. Действующее соглашение рассчитано до конца сезона 2026/2027. О финансовых условиях ничего не сообщается.
одне з найслабших місць в кудрівці є якраз воротарська позиція.
Проную босам кудрівки взяти в оренду сина великого та чесного футбольного функціонера, прекрасного політика та просто хорошої людини, славку суркіса
який вже давно стукає в двері професійного, дорослого футболу