ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ продлил контракт с лучшим бомбардиром

ФК Кудровка официально объявила о продолжении сотрудничества с украинским полузащитником Андреем Сторчоусом. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«ФК «Кудровка» поздравляет игрока с подписанием нового контракта и желает только прогресса в будущем», – говорится в сообщении.

По официальной информации, новое соглашение между футболистом и клубом рассчитано до завершения сезона 2026/27. О финансовых деталях контракта не сообщается.

В первой части дебютного сезона в УПЛ Андрей сыграл за «Кудровку» 15 матчей, забив 6 голов. В августе Андрей был признан лучшим игроком месяца в чемпионате, а по итогам полугодия он получил награду MVP команды по версии болельщиков.