ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ продлил контракт с лучшим бомбардиром
Андрей Сторчоус подписал новый контракт с «Кудровкой»
ФК Кудровка официально объявила о продолжении сотрудничества с украинским полузащитником Андреем Сторчоусом. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«ФК «Кудровка» поздравляет игрока с подписанием нового контракта и желает только прогресса в будущем», – говорится в сообщении.
По официальной информации, новое соглашение между футболистом и клубом рассчитано до завершения сезона 2026/27. О финансовых деталях контракта не сообщается.
В первой части дебютного сезона в УПЛ Андрей сыграл за «Кудровку» 15 матчей, забив 6 голов. В августе Андрей был признан лучшим игроком месяца в чемпионате, а по итогам полугодия он получил награду MVP команды по версии болельщиков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жоау Канселу покинет «Аль-Хиляль»
Поединок 1/16 финала состоится 7 января в 09:00 по Киеву