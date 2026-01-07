Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ продлил контракт с лучшим бомбардиром
Украина. Премьер лига
07 января 2026, 12:23 |
503
0

ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ продлил контракт с лучшим бомбардиром

Андрей Сторчоус подписал новый контракт с «Кудровкой»

07 января 2026, 12:23 |
503
0
ОФИЦИАЛЬНО. Дебютант УПЛ продлил контракт с лучшим бомбардиром
ФК Кудровка. Андрей Сторчоус

ФК Кудровка официально объявила о продолжении сотрудничества с украинским полузащитником Андреем Сторчоусом. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«ФК «Кудровка» поздравляет игрока с подписанием нового контракта и желает только прогресса в будущем», – говорится в сообщении.

По официальной информации, новое соглашение между футболистом и клубом рассчитано до завершения сезона 2026/27. О финансовых деталях контракта не сообщается.

В первой части дебютного сезона в УПЛ Андрей сыграл за «Кудровку» 15 матчей, забив 6 голов. В августе Андрей был признан лучшим игроком месяца в чемпионате, а по итогам полугодия он получил награду MVP команды по версии болельщиков.

По теме:
Сенсационный лидер УПЛ расторг контракт с украинским полузащитником
Новости для Забарного: Энрике принял шокирующее решение
ОФИЦИАЛЬНО. Неймар продлил контракт с Сантосом
Андрей Сторчоус продление контракта Кудровка чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Олег Вахоцкий Источник: ФК Кудровка
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Флик подтвердил топовый трансфер Барселоны. Игрок присоединится уже зимой
Футбол | 06 января 2026, 17:04 0
Флик подтвердил топовый трансфер Барселоны. Игрок присоединится уже зимой
Флик подтвердил топовый трансфер Барселоны. Игрок присоединится уже зимой

Жоау Канселу покинет «Аль-Хиляль»

Марта Костюк – Юлия Путинцева. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Брисбене
Теннис | 07 января 2026, 08:34 12
Марта Костюк – Юлия Путинцева. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Брисбене
Марта Костюк – Юлия Путинцева. Прогноз и анонс на матч WTA 500 в Брисбене

Поединок 1/16 финала состоится 7 января в 09:00 по Киеву

Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Футбол | 07.01.2026, 06:02
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Слава Богу, что он ушел. Надеюсь, они тоже это сделают»
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Хоккей | 07.01.2026, 07:25
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей
Барселона – Атлетик. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Испании
Футбол | 07.01.2026, 13:02
Барселона – Атлетик. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Испании
Барселона – Атлетик. Прогноз и анонс на матч 1/2 финала Суперкубка Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
Вслед за Аморимом и Мареской. Еще один гранд АПЛ уволит тренера
05.01.2026, 16:39 13
Футбол
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
Гол и травма Довбика. Рома вернулась в топ-5 чемпионата Италии
06.01.2026, 20:54 4
Футбол
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
Усик выступил с заявлением о будущем. Он не хочет повторить судьбу Кличко
07.01.2026, 06:22 1
Бокс
Футболист Динамо не вернулся в Бразилию после отпуска
Футболист Динамо не вернулся в Бразилию после отпуска
06.01.2026, 07:48 4
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой
Молодежный ЧМ по хоккею. Сборная Канады завершила турнир яркой победой
06.01.2026, 10:05 1
Хоккей
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
Шахтер согласился на громкий трансфер. Горняки очень обижены
06.01.2026, 08:58 5
Футбол
Манчестер Сити попрощается с Гвардиолой. Ему уже нашли замену
Манчестер Сити попрощается с Гвардиолой. Ему уже нашли замену
05.01.2026, 15:59 10
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
Молодежный ЧМ по хоккею. Стали известны все соперники сборной Украины
06.01.2026, 03:10
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем