Украина. Премьер лига
04 января 2026, 14:05 |
Лидер клуб УПЛ может бесплатно сменить команду. На него нашелся претендент

Владислав Шарай может продолжить свою карьеру в «Колосе»

НК Верес. Владислав Шарай

Украинский вингер «Вереса» Владислав Шарай привлекает внимание «Колоса». Об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, клуб из Ковалевки намерен подписать 28-летнего футболиста бесплатно, достигнув предварительного соглашения по его трансферу летом. Контракт Шарая с клубом из Ровно истекает через полгода.

В текущем сезоне Владислав Шарай провел 15 матчей в Украинской Премьер-лиге, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Колос» продаст нападающего в Африку.

трансферы трансферы УПЛ Колос Ковалевка Верес Ровно Владислав Шарай свободный агент
Даниил Кирияка Источник: Telegram
