Лидер клуб УПЛ может бесплатно сменить команду. На него нашелся претендент

Украинский вингер «Вереса» Владислав Шарай привлекает внимание «Колоса». Об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».

По информации источника, клуб из Ковалевки намерен подписать 28-летнего футболиста бесплатно, достигнув предварительного соглашения по его трансферу летом. Контракт Шарая с клубом из Ровно истекает через полгода.

В текущем сезоне Владислав Шарай провел 15 матчей в Украинской Премьер-лиге, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Колос» продаст нападающего в Африку.