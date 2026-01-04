Лидер клуб УПЛ может бесплатно сменить команду. На него нашелся претендент
Владислав Шарай может продолжить свою карьеру в «Колосе»
Украинский вингер «Вереса» Владислав Шарай привлекает внимание «Колоса». Об этом сообщает телеграм-канал «Inside UPL».
По информации источника, клуб из Ковалевки намерен подписать 28-летнего футболиста бесплатно, достигнув предварительного соглашения по его трансферу летом. Контракт Шарая с клубом из Ровно истекает через полгода.
В текущем сезоне Владислав Шарай провел 15 матчей в Украинской Премьер-лиге, в которых успел отличиться тремя забитыми мячами и одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.
Ранее сообщалось о том, что «Колос» продаст нападающего в Африку.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Британец считает, что Мозеса могут победить только Фьюри и Усик
Владислав празднует свое 24-летие