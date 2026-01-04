Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Тренер Усика – о провале Динамо в УПЛ: «Побеждает идущий до конца»
Украина. Премьер лига
04 января 2026, 13:36
Егор Голуб поразмыслил над проблемами киевского «Динамо»

Instagram. Егор Голуб

Известный украинский тренер по боксу Егор Голуб, являющийся фанатом Динамо, объяснил провал «бело-синих» в нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги.

— В соцсетях появился шутливый коллаж: ты в углу с Беринчиком — победа, с Джошуа — победа. В комментариях написали: «Поставьте его в угол киевского Динамо». Ты как многолетний болельщик клуба, что думаешь о нынешнем состоянии команды?

— Ребятам нужно работать. Бывают следующие периоды упадка. Даже у Манчестер Сити в том сезоне такое было, хотя у них легендарный тренер. Надо собраться. Я думаю, что для Динамо еще ничего не потеряно. Да, расстояние от Шахтера большое, но надо работать. Побеждает идущий до конца, – сказал Голубь.

В нынешнем сезоне Украинской Премьер-лиги Динамо занимает 4 строчку турнирной таблицы, имея в своем активе 26 турнирных баллов после 16 сыгранных матчей.

Егор Голуб Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
kadaad .
Кривоногим ничто, кроме их замены, не поможет.
