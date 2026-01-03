Ярмолюк не уйдет. Клуб АПЛ уверен, что сохранит всех лидеров
Эндрюс уверен, что никого продавать не нужно
Наставник Брентфорда Кит Эндрюс выразил уверенность, что никто из лидеров команды в январе не покинет клуб.
Сообщается, что есть высокий интерес к украинскому хавбеку Егору Ярмолюку, защитнику Крису Айеру, полузащитнику Витали Янельту и форварду Игору Тиаго.
«Удержать всех ключевых игроков – задача номер один на эту зиму. И я думаю, что мы справимся. Не очень люблю, когда наступает январь и игроки могут уйти, но мы чувствуем себя спокойно и стабильно».
«Клубу нет необходимости принимать тяжелые решения и кого-то продавать», – сказал Эндрюс.
Ярмолюк в нынешнем сезоне провел 20 матчей и сделал 1 ассист.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Завершились все четвертьфиналы
Оставь надежды, всяк туда входящий