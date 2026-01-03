Ярмолюк не уйдет. Клуб АПЛ уверен, что сохранит всех лидеров

Наставник Брентфорда Кит Эндрюс выразил уверенность, что никто из лидеров команды в январе не покинет клуб.

Сообщается, что есть высокий интерес к украинскому хавбеку Егору Ярмолюку, защитнику Крису Айеру, полузащитнику Витали Янельту и форварду Игору Тиаго.

«Удержать всех ключевых игроков – задача номер один на эту зиму. И я думаю, что мы справимся. Не очень люблю, когда наступает январь и игроки могут уйти, но мы чувствуем себя спокойно и стабильно».

«Клубу нет необходимости принимать тяжелые решения и кого-то продавать», – сказал Эндрюс.

Ярмолюк в нынешнем сезоне провел 20 матчей и сделал 1 ассист.