Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ярмолюк не уйдет. Клуб АПЛ уверен, что сохранит всех лидеров
Англия
03 января 2026, 20:29 | Обновлено 03 января 2026, 20:48
214
1

Ярмолюк не уйдет. Клуб АПЛ уверен, что сохранит всех лидеров

Эндрюс уверен, что никого продавать не нужно

03 января 2026, 20:29 | Обновлено 03 января 2026, 20:48
214
1 Comments
Ярмолюк не уйдет. Клуб АПЛ уверен, что сохранит всех лидеров
Getty Images/Global Images Ukraine. Егор Ярмолюк

Наставник Брентфорда Кит Эндрюс выразил уверенность, что никто из лидеров команды в январе не покинет клуб.

Сообщается, что есть высокий интерес к украинскому хавбеку Егору Ярмолюку, защитнику Крису Айеру, полузащитнику Витали Янельту и форварду Игору Тиаго.

«Удержать всех ключевых игроков – задача номер один на эту зиму. И я думаю, что мы справимся. Не очень люблю, когда наступает январь и игроки могут уйти, но мы чувствуем себя спокойно и стабильно».

«Клубу нет необходимости принимать тяжелые решения и кого-то продавать», – сказал Эндрюс.

Ярмолюк в нынешнем сезоне провел 20 матчей и сделал 1 ассист.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. BCGame с s1mple в составе подписали ядро португальского клуба
Чемпион топовой европейской лиги собирается подписать украинца
Ключевой игрок. Реал получил два предложения по звезде
Кейт Эндрюс Егор Ярмолюк трансферы трансферы АПЛ
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Хоккей | 03 января 2026, 08:21 0
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/2 финала турнира

Завершились все четвертьфиналы

Отставка Марески из Челси – глупость, но иначе быть просто не могло
Футбол | 03 января 2026, 12:10 5
Отставка Марески из Челси – глупость, но иначе быть просто не могло
Отставка Марески из Челси – глупость, но иначе быть просто не могло

Оставь надежды, всяк туда входящий

Мирон Маркевич осуществил свою мечту
Футбол | 03.01.2026, 07:22
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
Мирон Маркевич осуществил свою мечту
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария арендовала 18-летнего игрока из гамбийской академии
Футбол | 03.01.2026, 17:59
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария арендовала 18-летнего игрока из гамбийской академии
ОФИЦИАЛЬНО. Бавария арендовала 18-летнего игрока из гамбийской академии
Итаума занял первое место в рейтинге супертяжей, Гассиев стал чемпионом
Бокс | 03.01.2026, 07:22
Итаума занял первое место в рейтинге супертяжей, Гассиев стал чемпионом
Итаума занял первое место в рейтинге супертяжей, Гассиев стал чемпионом
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mark4854590
Ну якщо не залишать у січні, підуть влітку)
Ответить
0
Популярные новости
Александр УСИК: «К этому бою я готовился 10-11 лет назад»
Александр УСИК: «К этому бою я готовился 10-11 лет назад»
02.01.2026, 03:32
Бокс
Джейк Пол исключен из рейтинга WBA – названа официальная причина
Джейк Пол исключен из рейтинга WBA – названа официальная причина
02.01.2026, 03:24
Бокс
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
Молодежный ЧМ по хоккею. Состоялся матч за выживание в элите
03.01.2026, 02:59
Хоккей
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
Мудрик узнал впечатляющие новости о своей дисквалификации
03.01.2026, 08:01 14
Футбол
Правительство африканской страны распустило сборную после провала на КАН
Правительство африканской страны распустило сборную после провала на КАН
01.01.2026, 16:15 25
Футбол
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
Молодежный ЧМ по хоккею. Определились пары 1/4 финала
02.01.2026, 07:05
Хоккей
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
Они выше ПСЖ. Сенсационный клуб упрочил лидерство во французской Лиге 1
02.01.2026, 23:51
Футбол
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
Игорь Суркис выступил с официальным обращением к Александру Шовковскому
02.01.2026, 11:15 28
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем