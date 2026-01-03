Известно, за сколько Динамо может продать Шапаренко 19-кратному чемпиону
Турецкий гранд следит за украинским хавбеком
Турецкий журналист Барыш Озтюрк прокомментировал возможный переход полузащитника киевского «Динамо» Николая Шапаренко в «Фенербахче».
По его словам, стамбульский клуб хорошо знаком с 27-летним украинцем и действительно следит за ним, однако пока не рассматривает игрока как главную трансферную цель. Окончательное решение будет зависеть от развития переговоров с другими кандидатами. «Динамо» может продать Шапаренко за 8 млн евро, а в его активе – 48 матчей за сборную Украины.
Стоит отметить, что в 2022 году хавбек получил серьезную травму колена именно в матче против «Фенербахче».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Завершились все четвертьфиналы
Германия отправила Данию в Дивизион 1A