Известно, за сколько Динамо может продать Шапаренко 19-кратному чемпиону

Турецкий журналист Барыш Озтюрк прокомментировал возможный переход полузащитника киевского «Динамо» Николая Шапаренко в «Фенербахче».

По его словам, стамбульский клуб хорошо знаком с 27-летним украинцем и действительно следит за ним, однако пока не рассматривает игрока как главную трансферную цель. Окончательное решение будет зависеть от развития переговоров с другими кандидатами. «Динамо» может продать Шапаренко за 8 млн евро, а в его активе – 48 матчей за сборную Украины.

Стоит отметить, что в 2022 году хавбек получил серьезную травму колена именно в матче против «Фенербахче».