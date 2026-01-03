Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
03 января 2026, 23:40 | Обновлено 03 января 2026, 23:47
Известно, за сколько Динамо может продать Шапаренко 19-кратному чемпиону

Турецкий гранд следит за украинским хавбеком

ФК Динамо. Николай Шапаренко

Турецкий журналист Барыш Озтюрк прокомментировал возможный переход полузащитника киевского «Динамо» Николая Шапаренко в «Фенербахче».

По его словам, стамбульский клуб хорошо знаком с 27-летним украинцем и действительно следит за ним, однако пока не рассматривает игрока как главную трансферную цель. Окончательное решение будет зависеть от развития переговоров с другими кандидатами. «Динамо» может продать Шапаренко за 8 млн евро, а в его активе – 48 матчей за сборную Украины.

Стоит отметить, что в 2022 году хавбек получил серьезную травму колена именно в матче против «Фенербахче».

Николай Шапаренко Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Фенербахче трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олийченко Источник: X (Twitter)
