ОФИЦИАЛЬНО. Лацио снял трансферный бан
Римляне смогут подписывать новичков во время зимнего трансферного окна
Итальянский «Лацио» сообщил о снятии с клуба ограничений относительно возможности совершать трансферы, благодаря чему он сможет подписывать новичков во время зимнего трансферного окна:
«Лацио может действовать свободно на январском трансферном рынке.
Начинается новая фаза сезона, в ходе которой клуб тщательно и ответственно оценивает каждую возможность, полезную для укрепления спортивного проекта.
Четкое видение, постоянная работа и обдуманные решения: клуб продолжает свой путь с целью создания ценности, соблюдая собственную идентичность и программы развития.
Ожидаемый результат, который подтверждает прочность и стабильность клуба.
Будущее строится шаг за шагом», – говорится в заявлении клуба.
«Лацио» не мог подписывать новичков во время летнего трансферного окна из-за проблем с финансовыми отчетами.
