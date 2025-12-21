Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Кубок африканских наций
Браим Диас стал автором первого гола на Кубке африканских наций 2025

Вспомним всех авторов дебютных голов на турнире в ХХІ веке

Getty Images/Global Images Ukraine. Браим Диас

Игрок мадридского Реала и сборной Марокко Браим Диас стал автором первого гола на Кубке африканских наций 2025 года.

Марокканский полузащитник открыл счет в победном матче 1-го тура против Коморских островов (2:0).

По этому поводу вспомним всех авторов первых забитых мячей на Кубке африканских наций в XXI веке.

Авторы первых голов на Кубке Африканских наций в XXI веке

  • 2000 – Марк-Вивьен Фоэ (Камерун)
  • 2002 – Джордж Веа (Либерия)
  • 2004 – Зияд Жазири (Тунис)
  • 2006 – Хассан Мидо (Египет)
  • 2008 – Асамоа Гьян (Гана)
  • 2010 – Флавио (Ангола)
  • 2012 – Хавьер Бальбоа (Экваториальная Гвинея)
  • 2013 – Эммануэль Агьеманг-Баду (Гана)
  • 2015 – Эмилиано Нсуэ (Экваториальная Гвинея)
  • 2017 – Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон)
  • 2019 – Трезеге (Египет)
  • 2021 – Густаво Сангаре (Буркина-Фасо)
  • 2023 – Секо Фофана (Кот-д'Ивуар)
  • 2025 – Браим Диас (Марокко)
Сборная Марокко стартовала с победы на домашнем Кубке африканских наций
Вратарь на высоте. Матч-открытие КАН стартовал с незабитого пенальти
Марокко – Коморские острова. Старт КАН-2025. Смотреть онлайн LIVE
сборная Марокко по футболу Браим Диас сборная Коморских островов по футболу Кубок африканских наций статистика
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
