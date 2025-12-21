Браим Диас стал автором первого гола на Кубке африканских наций 2025
Вспомним всех авторов дебютных голов на турнире в ХХІ веке
Игрок мадридского Реала и сборной Марокко Браим Диас стал автором первого гола на Кубке африканских наций 2025 года.
Марокканский полузащитник открыл счет в победном матче 1-го тура против Коморских островов (2:0).
По этому поводу вспомним всех авторов первых забитых мячей на Кубке африканских наций в XXI веке.
Авторы первых голов на Кубке Африканских наций в XXI веке
- 2000 – Марк-Вивьен Фоэ (Камерун)
- 2002 – Джордж Веа (Либерия)
- 2004 – Зияд Жазири (Тунис)
- 2006 – Хассан Мидо (Египет)
- 2008 – Асамоа Гьян (Гана)
- 2010 – Флавио (Ангола)
- 2012 – Хавьер Бальбоа (Экваториальная Гвинея)
- 2013 – Эммануэль Агьеманг-Баду (Гана)
- 2015 – Эмилиано Нсуэ (Экваториальная Гвинея)
- 2017 – Пьер-Эмерик Обамеянг (Габон)
- 2019 – Трезеге (Египет)
- 2021 – Густаво Сангаре (Буркина-Фасо)
- 2023 – Секо Фофана (Кот-д'Ивуар)
- 2025 – Браим Диас (Марокко)
