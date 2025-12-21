Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
Украина. Премьер лига
21 декабря 2025, 23:44
Металлист 1925 готовит трансфер результативного легионера

Клуб из Харькова нацелен на Эммануеля Аяоси

Эммануель Аяоси

Нигерийский полузащитник «Карвинки» Эммануель Аяоси может стать игроком «Металлиста 1925». Об этом сообщает телеграм-канал «Инсайды от Пасечника 2.0».

По информации источника, клуб Украинской Премьер-лиги рассматривает возможность подписания 21-летнео футболиста. он может присоединиться команде в ближайшее время.

В текущем сезоне Эммануель Аяоси провел 23 матча на клубном уровне во всех турнирах, в которых отличился пятью забитыми мячами и пятью голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 350 тысяч евро.

Ранее сообщалось о том, что «Металлист 1925» готовит трансфер звезды украинского клуба.

Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ чемпионат Чехии по футболу Карвина
Даниил Кирияка Источник: Инсайды от Пасичныка
