КОНТЕ: «Всегда помнят только тех, кто выиграл»
Тренер «Наполи» поделился ожиданиями от финала Суперкубка
Главный тренер «Наполи» Антонио Конте пообщался со СМИ накануне финала Суперкубка Италии против «Болоньи», который состоится 22 декабря в 21:00 по киевскому времени.
– Прошло 43 дня с последней встречи с «Болоньей». Что изменилось?
– Без сомнения, матч чемпионата против «Болоньи» для нас был неудачным. Мы проиграли 0:2, и во втором тайме они добавили что-то большее, чем мы. Несколько травм заставили нас искать новые решения. И в победах, и в поражениях всегда нужно делать выводы. Из поражений нужно анализировать, что пошло не так. Мы проанализировали их спокойно и честно, провели пять результативных матчей подряд, дважды потерпели неудачу, но с «Миланом» мы хорошо перезапустились и дошли до завтрашнего финала. Когда играешь каждые три дня, это непросто с такими игроками, которые получают большие нагрузки.
– Как команда восстановилась? Рассматриваете также вариант серии пенальти?
– Победа и позитивные моменты, которые она приносит, дают энергию и уверенность. Мы играем за трофей, и я считаю, что это большой стимул для тех, кто выйдет на финал. На уровне энергии мы восстановились. Как я всегда говорю игрокам: всегда помнят только тех, кто выиграл. И так будет всегда. Потому что помнят только то, что один выиграл.
– Есть риск, что «Болонья» будет более голодной до победы, чем «Наполи»?
– Если так случится, это будет нашим ограничением. Они должны доказать, что лучше нас. Мы должны хотя бы сравниться с их желанием победить.
– Практически все ваши команды имеют мало поражений. Вы возвращаетесь после сложного периода. С человеческой и спортивной точки зрения, что дает выход из трудного момента команде?
– Мы не должны забывать, откуда мы пришли. Мы пришли после невероятного чемпионства после десятого места. Это что-то, что недостаточно подчеркивают. Я уже говорил, что этот сезон будет сложным, так как пришло девять новых игроков – их нельзя просто пересадить. Я знал, что это будет мой самый сложный сезон, но в итоге в чемпионате мы там, где должны быть. Мы пришли играть за Суперкубок и мы в финале. У нас есть возможность выиграть титул и двигаться дальше в других турнирах. Несмотря на сложности, многие забывают, что у нас были серьезные травмы важных игроков. Это неизбежно влияет, но иногда делают вид, что не замечают.
– Что думаете об Итальяно?
– О Винченцо могу говорить только хорошо. У него огромное желание учиться и совершенствоваться. Он прошел школу, как и я, и где бы ни был, всегда хорошо работал. У него огромная страсть, он всегда хочет становиться лучше, и это видно. Он делает отличную работу везде, где был.
