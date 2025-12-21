КОНТЕ: «Всегда помнят только тех, кто выиграл»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте пообщался со СМИ накануне финала Суперкубка Италии против «Болоньи», который состоится 22 декабря в 21:00 по киевскому времени.

– Прошло 43 дня с последней встречи с «Болоньей». Что изменилось?

– Без сомнения, матч чемпионата против «Болоньи» для нас был неудачным. Мы проиграли 0:2, и во втором тайме они добавили что-то большее, чем мы. Несколько травм заставили нас искать новые решения. И в победах, и в поражениях всегда нужно делать выводы. Из поражений нужно анализировать, что пошло не так. Мы проанализировали их спокойно и честно, провели пять результативных матчей подряд, дважды потерпели неудачу, но с «Миланом» мы хорошо перезапустились и дошли до завтрашнего финала. Когда играешь каждые три дня, это непросто с такими игроками, которые получают большие нагрузки.

– Как команда восстановилась? Рассматриваете также вариант серии пенальти?

– Победа и позитивные моменты, которые она приносит, дают энергию и уверенность. Мы играем за трофей, и я считаю, что это большой стимул для тех, кто выйдет на финал. На уровне энергии мы восстановились. Как я всегда говорю игрокам: всегда помнят только тех, кто выиграл. И так будет всегда. Потому что помнят только то, что один выиграл.

– Есть риск, что «Болонья» будет более голодной до победы, чем «Наполи»?

– Если так случится, это будет нашим ограничением. Они должны доказать, что лучше нас. Мы должны хотя бы сравниться с их желанием победить.

– Практически все ваши команды имеют мало поражений. Вы возвращаетесь после сложного периода. С человеческой и спортивной точки зрения, что дает выход из трудного момента команде?

– Мы не должны забывать, откуда мы пришли. Мы пришли после невероятного чемпионства после десятого места. Это что-то, что недостаточно подчеркивают. Я уже говорил, что этот сезон будет сложным, так как пришло девять новых игроков – их нельзя просто пересадить. Я знал, что это будет мой самый сложный сезон, но в итоге в чемпионате мы там, где должны быть. Мы пришли играть за Суперкубок и мы в финале. У нас есть возможность выиграть титул и двигаться дальше в других турнирах. Несмотря на сложности, многие забывают, что у нас были серьезные травмы важных игроков. Это неизбежно влияет, но иногда делают вид, что не замечают.

– Что думаете об Итальяно?

– О Винченцо могу говорить только хорошо. У него огромное желание учиться и совершенствоваться. Он прошел школу, как и я, и где бы ни был, всегда хорошо работал. У него огромная страсть, он всегда хочет становиться лучше, и это видно. Он делает отличную работу везде, где был.