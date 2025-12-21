ОФИЦИАЛЬНО. Известный клуб Ла Лиги назначил нового тренера
Американец Пеллегрино Матараццо возглавил «Реал Сосьедад»
48-летний американский специалист Пеллегрино Матараццо стал новым главным тренером испанского клуба «Реал Сосьедад».
Стороны договорились о сотрудничестве, подписав контракт до конца сезона 2026/27.
Испанский клуб стал новым вызовом для Матараццо, который на протяжении года находился без работы. Последним местом работы Пеллегрино был немецкий «Хоффенхайм», откуда он был уволен из-за неудовлетворительных результатов.
Также в тренерской карьере Пеллегрино возглавлял «Штутгарт», молодежную команду «Хоффенхайма», а также юношеские команды «Нюрнберга».
Дела в «Реала Сосьедад» идут не лучшим образом: только в декабре клуб уволил коуча Серхио Франсиско после провального старта в Ла Лиге.
Сейчас команда находится на 16-м месте после 17-ти туров в чемпионате Испании.
✍ Pellegrino Matarazzo, Realaren entrenatzaile berria. Ongi etorri!— Real Sociedad Fútbol (@RealSociedadEUS) December 20, 2025
