Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Известный клуб Ла Лиги назначил нового тренера
Испания
ОФИЦИАЛЬНО. Известный клуб Ла Лиги назначил нового тренера

Американец Пеллегрино Матараццо возглавил «Реал Сосьедад»

Getty Images/Global Images Ukraine. Пеллегрино Матараццо

48-летний американский специалист Пеллегрино Матараццо стал новым главным тренером испанского клуба «Реал Сосьедад».

Стороны договорились о сотрудничестве, подписав контракт до конца сезона 2026/27.

Испанский клуб стал новым вызовом для Матараццо, который на протяжении года находился без работы. Последним местом работы Пеллегрино был немецкий «Хоффенхайм», откуда он был уволен из-за неудовлетворительных результатов.

Также в тренерской карьере Пеллегрино возглавлял «Штутгарт», молодежную команду «Хоффенхайма», а также юношеские команды «Нюрнберга».

Дела в «Реала Сосьедад» идут не лучшим образом: только в декабре клуб уволил коуча Серхио Франсиско после провального старта в Ла Лиге.

Сейчас команда находится на 16-м месте после 17-ти туров в чемпионате Испании.

Реал Сосьедад чемпионат Испании по футболу Ла Лига назначение тренера Пеллегрино Матараццо
Андрей Витренко Источник: ФК Реал Сосьедад
