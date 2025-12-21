Украинский форвард интересен клубам из Испании и Германии

24-летний центрфорвард «Трабзонспора» Даниил Сикан, в активе которого есть 7 матчей и 1 забитый мяч за сборную Украины, в январе может сменить клубную команду.

Информацию об этом распространил турецкий журналист Хасан Тюнджел.

«Агент Сикана на следующей неделе приедет в Трабзон на встречу с клубом. Уйдет ли футболист или нет, будет решено на этой встрече. Возможно, состоится встреча с руководством или тренером. Насколько мне известно, к Сикану есть интерес из Испании и Германии», – сказал Тюнджел.

Ранее в СМИ сообщали о возможном возвращении Сикана в УПЛ, однако впоследствии эта информация была опровергнута.