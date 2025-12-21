Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Украинский форвард интересен клубам из Испании и Германии
Турция
21 декабря 2025, 10:10 |
266
0

Украинский форвард интересен клубам из Испании и Германии

Даниил Сикан в январе может покинуть «Трабзонспор»

21 декабря 2025, 10:10 |
266
0
Украинский форвард интересен клубам из Испании и Германии
instagram.com/danilsikan

24-летний центрфорвард «Трабзонспора» Даниил Сикан, в активе которого есть 7 матчей и 1 забитый мяч за сборную Украины, в январе может сменить клубную команду.

Информацию об этом распространил турецкий журналист Хасан Тюнджел.

«Агент Сикана на следующей неделе приедет в Трабзон на встречу с клубом. Уйдет ли футболист или нет, будет решено на этой встрече. Возможно, состоится встреча с руководством или тренером. Насколько мне известно, к Сикану есть интерес из Испании и Германии», – сказал Тюнджел.

Ранее в СМИ сообщали о возможном возвращении Сикана в УПЛ, однако впоследствии эта информация была опровергнута.

По теме:
Шапаренко хочет покинуть Динамо, клуб готов его продать – журналист
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
В ожидании переговоров. Металлист 1925 нацелен на вратаря известного клуба
Даниил Сикан Трабзонспор трансферы
Алексей Сливченко Источник: 61saat.com
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Григорчук отреагировал на назначение Вернидуба в Нефтчи
Футбол | 21 декабря 2025, 08:44 0
Григорчук отреагировал на назначение Вернидуба в Нефтчи
Григорчук отреагировал на назначение Вернидуба в Нефтчи

Григорчук пожелал успехов Вернидубу

Футболист Динамо может сенсационно перебраться в Китай. Сделано предложение
Футбол | 20 декабря 2025, 17:28 6
Футболист Динамо может сенсационно перебраться в Китай. Сделано предложение
Футболист Динамо может сенсационно перебраться в Китай. Сделано предложение

На Витиньо нацелился «Ляонин Тирен»

Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Футбол | 20.12.2025, 15:44
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
Футбол | 21.12.2025, 08:02
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Они выехали из Украины. У них много денег, а Волошин...»
Реал попрощается с легендой клуба. Уже подписали замену
Футбол | 20.12.2025, 18:15
Реал попрощается с легендой клуба. Уже подписали замену
Реал попрощается с легендой клуба. Уже подписали замену
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
Готовится трансфер Ярмоленко. Динамо может попрощаться с легендой
19.12.2025, 19:06 9
Футбол
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
Джошуа и Джейк Пол были отстранены от бокса после поединка в Майами
20.12.2025, 09:49
Бокс
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
Шоу в Майами. Энтони Джошуа нокаутировал блогера Джейка Пола в 6-м раунде
20.12.2025, 07:01 48
Бокс
Усик сделал Джошуа ценный подарок. Энтони был в восторге
Усик сделал Джошуа ценный подарок. Энтони был в восторге
20.12.2025, 06:22 1
Бокс
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
«Сынок, пора домой». Клуб Первой лиги пригласил Ярмоленко
20.12.2025, 23:26
Футбол
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
Футбольный уик-энд с Ярославом Перканюком
19.12.2025, 13:14
Футбол
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
КРАСЮК: «Бой Джошуа – Пол – это сон при температуре 39, но у Джейка...»
20.12.2025, 12:55 2
Бокс
Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
Динамо зимой готово расстаться сразу с пятью игроками
20.12.2025, 07:22 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем