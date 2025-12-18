Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  Манчестер Юнайтед подал жалобу в ФИФА на Марокко
18 декабря 2025, 02:20
Манчестер Юнайтед подал жалобу в ФИФА на Марокко

Организация поддержала африканскую сборную

Манчестер Юнайтед подал жалобу в ФИФА на Марокко
«Манчестер Юнайтед» подал жалобу в ФИФА после того, как Марокко отказало Нуссаиру Мазрауи в разрешении сыграть за клуб в матче АПЛ против «Борнмута» (4:4) ради участия в Кубке Африки.

Перед стартом турнира ФИФА рекомендовала, чтобы все игроки, участвующие в Кубке Африки, освобождались клубами как минимум за семь дней до первого матча.

Марокко принимает турнир, и сборная страны проведет первый матч против Коморских островов 21 декабря, всего через шесть дней после встречи «Юнайтед» с «Борнмутом». Учитывая короткий промежуток между играми, Марокканская футбольная ассоциация запретила Мазрауи участвовать в поединке на «Олд Траффорд».

По информации ESPN, «Юнайтед» планировал использовать игрока до того, как марокканская сторона отклонила запрос клуба. В результате вопрос был передан в Международную федерацию футбола. ФИФА поддержала позицию Марокко, так как она соответствовала их регламенту перед началом Кубка Африки.

В отчете также отмечается, что руководство «Юнайтед» считает решение несправедливым, так как матч Премьер-лиги был перенесен на понедельник, и клуб не мог повлиять на эту ситуацию.

В итоге 28-летний защитник отправился в сборную в воскресенье вечером.

Манчестер Юнайтед Нуссаир Мазрауи сборная Марокко по футболу Английская Премьер-лига Кубок африканских наций ФИФА
Михаил Олексиенко Источник: Metro
