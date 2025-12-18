Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
18 декабря 2025, 01:07 | Обновлено 18 декабря 2025, 01:12
ФОТО. Динамо провело тренировку за сутки перед последней игрой в еврокубках

Столичная команда в Люблине сыграет в Лиге конференций с Ноа из Армении

ФК Динамо

Вечером 17 декабря киевское Динамо в польском Люблине провело тренировку накануне заключительного поединка в еврокубках.

В польском Люблине бело-синие сыграют с армянским Ноа в матче 6-го тура основного этапа Лиги конференций.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

В предстоящей встрече главный тренер Игорь Костюк и его тренерский штаб рассчитывают на 23 футболистов.

Матч Динамо – Ноа состоится на стадионе Арена Люблин, начало – 18 декабря в 22:00 по киевскому времени.

Динамо Киев Игорь Костюк Лига конференций Ноа Ереван Динамо - Ноа фото тренировка
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
