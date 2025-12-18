ФОТО. Динамо провело тренировку за сутки перед последней игрой в еврокубках
Столичная команда в Люблине сыграет в Лиге конференций с Ноа из Армении
Вечером 17 декабря киевское Динамо в польском Люблине провело тренировку накануне заключительного поединка в еврокубках.
В польском Люблине бело-синие сыграют с армянским Ноа в матче 6-го тура основного этапа Лиги конференций.
В предстоящей встрече главный тренер Игорь Костюк и его тренерский штаб рассчитывают на 23 футболистов.
Матч Динамо – Ноа состоится на стадионе Арена Люблин, начало – 18 декабря в 22:00 по киевскому времени.
