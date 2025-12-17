Англия17 декабря 2025, 22:04 | Обновлено 17 декабря 2025, 22:09
120
1
Экс-игрок Шахтера выйдет в основном составе на матч Кубка английской лиги
17 декабря в 22:15 в 1/4 финала Кевин сыграет за Фулхэм против Ньюкасла
17 декабря в 22:15 состоится поединок 1/4 финала Кубка английской лиги.
Ньюкасл принимает Фулхэм на домашнем стадионе Сент-Джеймс Парк.
Наставники команд назвали стартовые составы на кубковую игру.
Бразилец Кевин, экс-игрок Шахтера, сыграет в основном составе за Фулхэм против Ньюкасла.
Стартовые составы команд
Комментарии 1
внучка легенды Шахтёра, она же дочь Виктора Онопко - чемпионка Испании по художественной гимнастике
