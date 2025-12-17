Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Экс-игрок Шахтера выйдет в основном составе на матч Кубка английской лиги
Англия
17 декабря 2025, 22:04 | Обновлено 17 декабря 2025, 22:09
120
1

17 декабря в 22:15 в 1/4 финала Кевин сыграет за Фулхэм против Ньюкасла

Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин

17 декабря в 22:15 состоится поединок 1/4 финала Кубка английской лиги.

Ньюкасл принимает Фулхэм на домашнем стадионе Сент-Джеймс Парк.

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Наставники команд назвали стартовые составы на кубковую игру.

Бразилец Кевин, экс-игрок Шахтера, сыграет в основном составе за Фулхэм против Ньюкасла.

Стартовые составы команд

Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
GroundUnder
внучка легенды Шахтёра, она же дочь Виктора Онопко - чемпионка Испании по художественной гимнастике
