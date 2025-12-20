Мирон МАРКЕВИЧ: «Я бы не хотел сравнивать Костюка с ним»

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о бывшем главном тренере киевского «Динамо» Александре Шовковском и нынешнем наставнике столичного клуба Игоре Костюке:

«Я не хотел бы сравнивать Шовковского с Костюком. Шовковский свое дело сделал достаточно неплохо, выиграл чемпионство. Сейчас Костюк внесет в команду что-то свое. Понятно, что дорогих приобретений не будет, поэтому нужно подключать молодежь. Нужно набраться терпения, ведь сразу все не бывает».

