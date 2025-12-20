Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  4. Мирон МАРКЕВИЧ: «Я бы не хотел сравнивать Костюка с ним»
Украина. Премьер лига
Мирон МАРКЕВИЧ: «Я бы не хотел сравнивать Костюка с ним»

Легендарный тренер считает, что Александр Шовковский провел хорошую работу во главе Динамо

Мирон МАРКЕВИЧ: «Я бы не хотел сравнивать Костюка с ним»
ФК Карпаты. Мирон Маркевич

Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о бывшем главном тренере киевского «Динамо» Александре Шовковском и нынешнем наставнике столичного клуба Игоре Костюке:

«Я не хотел бы сравнивать Шовковского с Костюком. Шовковский свое дело сделал достаточно неплохо, выиграл чемпионство. Сейчас Костюк внесет в команду что-то свое. Понятно, что дорогих приобретений не будет, поэтому нужно подключать молодежь. Нужно набраться терпения, ведь сразу все не бывает».

Ранее Мирон Маркевич оценил шансы киевского «Динамо» на чемпионство в Украинской Премьер-лиге сезона 2025/26.

По теме:
Киев и Турция. Оболонь озвучила планы на зимние сборы
КУЧЕРОВ: «Понимал, что не справлюсь со своими эмоциями»
Валерий ЧЕРНЫЙ: «Нам не хватило кадрового потенциала»
Мирон Маркевич Александр Шовковский Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Игорь Костюк
