Мирон МАРКЕВИЧ: «Я бы не хотел сравнивать Костюка с ним»
Легендарный тренер считает, что Александр Шовковский провел хорошую работу во главе Динамо
Легендарный украинский тренер Мирон Маркевич высказался о бывшем главном тренере киевского «Динамо» Александре Шовковском и нынешнем наставнике столичного клуба Игоре Костюке:
«Я не хотел бы сравнивать Шовковского с Костюком. Шовковский свое дело сделал достаточно неплохо, выиграл чемпионство. Сейчас Костюк внесет в команду что-то свое. Понятно, что дорогих приобретений не будет, поэтому нужно подключать молодежь. Нужно набраться терпения, ведь сразу все не бывает».
Ранее Мирон Маркевич оценил шансы киевского «Динамо» на чемпионство в Украинской Премьер-лиге сезона 2025/26.
