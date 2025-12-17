Мареска после победы над Кардиффом – о критике и поддержке клуба
Тренер Челси честно рассказал, как ощущает поддержку клуба
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска после победы над «Кардиффом» (3:1) в 1/4 финала Кубка английской лиги ответил на вопрос о поддержке со стороны клуба.
«Все, что я делаю, – я делаю ради блага клуба, болельщиков и всех участников. Сегодня, на мой взгляд, главное – мы вышли в полуфинал.
Поддержка фанатов была с первого дня. Когда команда не выигрывает матчи, естественно, что они недовольны – но в такие моменты никто не бывает полностью доволен.
В целом сегодня акцент должен быть на том, что мы одержали победу и вышли в полуфинал», – сказал Мареска в интервью Sky Sports.
