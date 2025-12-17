Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  Мареска после победы над Кардиффом – о критике и поддержке клуба
Англия
17 декабря 2025, 05:20
12
0

Тренер Челси честно рассказал, как ощущает поддержку клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска после победы над «Кардиффом» (3:1) в 1/4 финала Кубка английской лиги ответил на вопрос о поддержке со стороны клуба.

«Все, что я делаю, – я делаю ради блага клуба, болельщиков и всех участников. Сегодня, на мой взгляд, главное – мы вышли в полуфинал.

Поддержка фанатов была с первого дня. Когда команда не выигрывает матчи, естественно, что они недовольны – но в такие моменты никто не бывает полностью доволен.

В целом сегодня акцент должен быть на том, что мы одержали победу и вышли в полуфинал», – сказал Мареска в интервью Sky Sports.

Энцо Мареска Челси Кардифф Сити Кубок Англии по футболу
