Мареска после победы над Кардиффом – о критике и поддержке клуба

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска после победы над «Кардиффом» (3:1) в 1/4 финала Кубка английской лиги ответил на вопрос о поддержке со стороны клуба.

«Все, что я делаю, – я делаю ради блага клуба, болельщиков и всех участников. Сегодня, на мой взгляд, главное – мы вышли в полуфинал.

Поддержка фанатов была с первого дня. Когда команда не выигрывает матчи, естественно, что они недовольны – но в такие моменты никто не бывает полностью доволен.

В целом сегодня акцент должен быть на том, что мы одержали победу и вышли в полуфинал», – сказал Мареска в интервью Sky Sports.