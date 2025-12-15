Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Стало известно, хочет ли Суркис оставить Костюка главным тренером Динамо
Украина. Премьер лига
15 декабря 2025, 22:28 |
Стало известно, хочет ли Суркис оставить Костюка главным тренером Динамо

Игорь Михайлович очень скептически относится к этой идее

ФК Динамо Киев. Игорь Костюк

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис скептически относится к идее назначения Игоря Костюка главным тренером столичного клуба, сообщает Telegram-канал «Инсайды от Пасичника 2.0».

Сейчас специалист занимает должность исполняющего обязанности главного тренера «бело-синих», а до этого возглавлял юношескую команду клуба.

По итогам 16 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 киевское «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 26 очков в чемпионате Украины.

Ранее сообщалось, что в киевское «Динамо» может вернуться Антон Царенко.

Игорь Суркис Игорь Костюк Динамо Киев назначение тренера отставка Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Дмитрий Вус Источник: Інсайди від Пасічника 2.0
Urets
і що з того, в Динамо не має гравців під сучасний футбол, тому він і далі отримуватиме відмови від дідів  які в цей футбол колись грали в ЛЧ. Погодитись може якийсь проходимець,  лише заради зарплати, що ніколи не тренував пристойний клуб і не грав в еврокубках  і  якому начхати на свою репутацію.
