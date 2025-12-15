Стало известно, хочет ли Суркис оставить Костюка главным тренером Динамо
Игорь Михайлович очень скептически относится к этой идее
Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис скептически относится к идее назначения Игоря Костюка главным тренером столичного клуба, сообщает Telegram-канал «Инсайды от Пасичника 2.0».
Сейчас специалист занимает должность исполняющего обязанности главного тренера «бело-синих», а до этого возглавлял юношескую команду клуба.
По итогам 16 туров Украинской Премьер-лиги сезона 2025/26 киевское «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 26 очков в чемпионате Украины.
Ранее сообщалось, что в киевское «Динамо» может вернуться Антон Царенко.
