ВИДЕО. Как Кауан Элиас прошел трех защитников и забил супергол Эпицентру
Бразильский форвард сделал счет 3:0 в пользу Шахтера на 56-й минуте матча 16-го тура УПЛ
19-летний бразильский форвард донецкого Шахтера Кауан Элиас забил топ-гол в матче 16-го тура УПЛ против Эпицентра.
На 56-й минуте поединка Элиас забрал мяч в центре поля у Александря Климца, затем прошел троих и отправил мяч в сетку ворот.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Кауан сделал счет 3:0 в пользу горняков. Первые два мяча подопечные Арды Турана забили в первом тайме усилиями Педриньо (пенальти) и Невертона.
Элиас оформил шестой гол в текущем сезоне чемпионата Украины. На его счету также два ассиста.
ВИДЕО. Как Кауан Элиас прошел трех защитников и забил супергол Эпицентру
«Обікрав» захисників ✅— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) December 14, 2025
Обійшов трьох ✅
ЯК РОЗІБРАВСЯ КАУАН ЕЛІАС! 🤯#Shakhtar #ШахтарЕпіцентр pic.twitter.com/I9bqR5dddb
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Промоутер Сиеста сообщил, что у Мурата была травма плеча
Проспер Оба перебрался в расположение «горняков»