19-летний бразильский форвард донецкого Шахтера Кауан Элиас забил топ-гол в матче 16-го тура УПЛ против Эпицентра.

На 56-й минуте поединка Элиас забрал мяч в центре поля у Александря Климца, затем прошел троих и отправил мяч в сетку ворот.

Кауан сделал счет 3:0 в пользу горняков. Первые два мяча подопечные Арды Турана забили в первом тайме усилиями Педриньо (пенальти) и Невертона.

Элиас оформил шестой гол в текущем сезоне чемпионата Украины. На его счету также два ассиста.

ВИДЕО. Как Кауан Элиас прошел трех защитников и забил супергол Эпицентру