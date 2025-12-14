Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Как Кауан Элиас прошел трех защитников и забил супергол Эпицентру
Украина. Премьер лига
14 декабря 2025, 19:48 | Обновлено 14 декабря 2025, 19:49
719
1

ВИДЕО. Как Кауан Элиас прошел трех защитников и забил супергол Эпицентру

Бразильский форвард сделал счет 3:0 в пользу Шахтера на 56-й минуте матча 16-го тура УПЛ

14 декабря 2025, 19:48 | Обновлено 14 декабря 2025, 19:49
719
1 Comments
ВИДЕО. Как Кауан Элиас прошел трех защитников и забил супергол Эпицентру

19-летний бразильский форвард донецкого Шахтера Кауан Элиас забил топ-гол в матче 16-го тура УПЛ против Эпицентра.

На 56-й минуте поединка Элиас забрал мяч в центре поля у Александря Климца, затем прошел троих и отправил мяч в сетку ворот.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Кауан сделал счет 3:0 в пользу горняков. Первые два мяча подопечные Арды Турана забили в первом тайме усилиями Педриньо (пенальти) и Невертона.

Элиас оформил шестой гол в текущем сезоне чемпионата Украины. На его счету также два ассиста.

ВИДЕО. Как Кауан Элиас прошел трех защитников и забил супергол Эпицентру

По теме:
ВИДЕО. Как Зубков забил топ-гол в суперматче Трабзонспор – Бешикташ
Николай МИХАЙЛЕНКО: «Сезон в УПЛ оставил для Динамо неприятный осадок»
Тренер Вереса назвал ключевые ошибки в матче против Динамо
Кауан Элиас видео голов и обзор Александр Климец Шахтер Донецк Эпицентр Каменец-Подольский Шахтер - Эпицентр Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
Бокс | 14 декабря 2025, 08:52 3
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика
У Гассиева через семь лет нашли оправдание в позорном поражении от Усика

Промоутер Сиеста сообщил, что у Мурата была травма плеча

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ
Футбол | 14 декабря 2025, 12:02 98
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер объявил о подписании легионера из другого клуба УПЛ

Проспер Оба перебрался в расположение «горняков»

Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Футбол | 14.12.2025, 08:23
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Лидер топового чемпионата неожиданно решил подписать Миколенко
Спокойно и без нервов. Динамо обыграло Верес
Футбол | 14.12.2025, 17:34
Спокойно и без нервов. Динамо обыграло Верес
Спокойно и без нервов. Динамо обыграло Верес
Трабзонспор – Бешикташ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Футбол | 14.12.2025, 18:38
Трабзонспор – Бешикташ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Трабзонспор – Бешикташ. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
palomka
Захисні посміховисько
Ответить
0
Популярные новости
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
Дубль Цыганкова, он герой. Жирона сенсационно выиграла на выезде
12.12.2025, 23:53 26
Футбол
Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины
Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины
14.12.2025, 07:42 2
Футбол
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
ЭНРИКЕ: Будем давать ему игровое время. Иметь такого игрока – удовольствие
14.12.2025, 09:22 1
Футбол
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
Деонтей Уайлдер официально отказался от громкого боя
13.12.2025, 06:22 5
Бокс
Определен соперник ПСЖ в финале Межконтинентального кубка 2025
Определен соперник ПСЖ в финале Межконтинентального кубка 2025
13.12.2025, 20:53
Футбол
Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ
Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ
14.12.2025, 14:20 5
Биатлон
Энрике сообщил плохие новости для Сафонова после матча Лиги чемпионов
Энрике сообщил плохие новости для Сафонова после матча Лиги чемпионов
12.12.2025, 17:18 14
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем