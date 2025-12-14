В 16 туре французской Лиги 1 свою встречу проведут Марсель – Монако. Матч начнется в 21:45 по киевскому времени.

Марсель

До недавних пор провансальцы активно вели борьбу за лидерство, но набрали всего очко в двух крайних встречах, теперь их отставание от лидирующего Ланса составляет 5 баллов. В последнем туре подопечные Де Дзерби в скучном матче уступили на выезде Лиллю – 0:1, пропустив еще в дебюте игры, обе команды нанесли в сумме всего 11 ударов по воротам.

В еврокубках Марсель играет с переменным успехом, 3 победы и 3 поражения в Лиги чемпионов позволяют занимать 16 место, а это зона плей-офф. В последнем матче удалось обыграть Роял Унион на выезде – 3:2.

Предстоящий матч возможность не только взять три очка, но и обыграть статусного соперника. Травмы не позволят выйти на поле Гуири, Медине, Траоре и Мурильо.

Монако

У монегасков в чемпионате наблюдается значительный спад, они проиграл 4 из пяти матчей, из-за чего откатились на восьмую строчку в чемпионате, их отставание от топ-3 составляет шесть очков. В последнем туре команда уступила на выезде Бресту – 0:1, причем играли в большинстве с 60 минуты, но не смогли реализовать численный перевес.

В Лиге чемпионов клуб в последнем туре обыграл дома Галатасарай со счетом 1:0, что позволило закрепиться в зоне плей-офф, монегаски в этом турнире отстают от Марселя только по дополнительным показателям. Не смогут выйти на поле в этом матче, Диатта, Фати и Погба.

Личные встречи

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами, Марсель выиграл 2:1, в Монако ответил 3:0. Следует отметить высокую результативность, в последних четырех матчах забивалось не меньше трех мячей.

Прогноз

По афише нас однозначно ожидает центральная битва тура, хоть обе команды и не находятся в лучшей форме, но это действующие участники нынешней Лиги чемпионов Марсель небольшой фаворит, так как идет выше в чемпионате, а также играет на своем поле.

В составах обоих коллективов есть немало бывших звезд, таких как: Обамеянг, Гринвуд, Фати, Погба. Я думаю, соперники могут устроить результативную зарубу, ставлю на тотал больше 2,5 голов за 1,57.