Фоден догнал Тевеса в интересном рейтинге Манчестер Сити. Впереди трое
Англичанин снова забил гол в АПЛ с дальнего расстояния
Фил Фоден забил 12-й гол за Манчестер Сити в АПЛ из-за пределов штрафной площадки.
Произошло это в матче 16-го тура, в котором «горожане» на выезде победили Кристал Пэлас со счетом 3:0.
Теперь по количеству голов с дальней дистанции в АПЛ в составе Манчестер Сити Фоден догнал Карлоса Тевеса (также 12).
Лишь трое игроков в истории команды из Манчестера забили больше голов из-за пределов штрафной площадки: Кевин Де Брюйне (30), Серхио Агуэро (21) и Яя Туре (16).
Игроки Манчестер Сити с наибольшим количеством забитых мячей в АПЛ из-за пределов штрафной площадки
- 30 – Кевин Де Брюйне (Бельгия)
- 21 – Серхио Агуэро (Аргентина)
- 16 – Яя Туре (Кот-д'Ивуар)
- 12 – Карлос Тевес (Аргентина)
- 12 – Фил Фоден (Англия)
