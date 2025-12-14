Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  4. Фоден догнал Тевеса в интересном рейтинге Манчестер Сити. Впереди трое
Англия
14 декабря 2025, 19:11
Англичанин снова забил гол в АПЛ с дальнего расстояния

Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Фоден

Фил Фоден забил 12-й гол за Манчестер Сити в АПЛ из-за пределов штрафной площадки.

Произошло это в матче 16-го тура, в котором «горожане» на выезде победили Кристал Пэлас со счетом 3:0.

Теперь по количеству голов с дальней дистанции в АПЛ в составе Манчестер Сити Фоден догнал Карлоса Тевеса (также 12).

Лишь трое игроков в истории команды из Манчестера забили больше голов из-за пределов штрафной площадки: Кевин Де Брюйне (30), Серхио Агуэро (21) и Яя Туре (16).

Игроки Манчестер Сити с наибольшим количеством забитых мячей в АПЛ из-за пределов штрафной площадки

  • 30 – Кевин Де Брюйне (Бельгия)
  • 21 – Серхио Агуэро (Аргентина)
  • 16 – Яя Туре (Кот-д'Ивуар)
  • 12 – Карлос Тевес (Аргентина)
  • 12 – Фил Фоден (Англия)
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
