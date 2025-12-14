Украина. Премьер лига14 декабря 2025, 18:49 | Обновлено 14 декабря 2025, 18:50
Бразильские легионеры Шахтера забили 50 голов в сезоне. А только декабрь
Очередные голы представители Бразилии в составе горняков забили в ворота Эпицентра
14 декабря 2025, 18:49 | Обновлено 14 декабря 2025, 18:50
Педриньо и Невертон в матче против Эпицентра довели до 50 количество голов, забитых представителями Бразилии за Шахтер во всех турнирах в сезоне 2025/26.
Произошло это еще в первом тайме матча 16-го тура УПЛ, в котором горняки побеждают со счетом 2:0.
Вспомним всех бразильских авторов забитых мячей за Шахтер в сезоне.
Голы бразильцев за Шахтер в сезоне 2025/26 во всех турнирах (50)
- 10 – Кауан Элиас (5 – УПЛ, 3 – Лига конференций, 2 – Лига Европы)
- 6 – Лука Мейреллиш (2 – Кубок Украины, 2 – УПЛ, 2 – Лига конференций)
- 6 – Педриньо (5 – УПЛ, 1 – Лига Европы)
- 5 – Кевин (4 – Лига Европы, 1 – Лига конференций)
- 5 – Эгиналду (4 – УПЛ, 1 – Лига Европы)
- 5 – Невертон (4 – УПЛ, 1 – Лига Европы)
- 4 – Алиссон (1 – УПЛ, 3 – Лига Европы)
- 4 – Изаки (3 – УПЛ, 1 – Лига конференций)
- 2 – Винисиус Тобиас (2 – УПЛ)
- 1 – Лукас Феррейра (1 – Лига конференций)
- 1 – Педро Энрике (1 – Лига конференций)
- 1 – Марлон Гомес (1 – УПЛ)
