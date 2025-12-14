Бразильские легионеры Шахтера забили 50 голов в сезоне. А только декабрь

Педриньо и Невертон в матче против Эпицентра довели до 50 количество голов, забитых представителями Бразилии за Шахтер во всех турнирах в сезоне 2025/26.

Произошло это еще в первом тайме матча 16-го тура УПЛ, в котором горняки побеждают со счетом 2:0.

Вспомним всех бразильских авторов забитых мячей за Шахтер в сезоне.

Голы бразильцев за Шахтер в сезоне 2025/26 во всех турнирах (50)