Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бразильские легионеры Шахтера забили 50 голов в сезоне. А только декабрь
Украина. Премьер лига
14 декабря 2025, 18:49 | Обновлено 14 декабря 2025, 18:50
268
1

Бразильские легионеры Шахтера забили 50 голов в сезоне. А только декабрь

Очередные голы представители Бразилии в составе горняков забили в ворота Эпицентра

14 декабря 2025, 18:49 | Обновлено 14 декабря 2025, 18:50
268
1 Comments
Бразильские легионеры Шахтера забили 50 голов в сезоне. А только декабрь
ФК Шахтер

Педриньо и Невертон в матче против Эпицентра довели до 50 количество голов, забитых представителями Бразилии за Шахтер во всех турнирах в сезоне 2025/26.

Произошло это еще в первом тайме матча 16-го тура УПЛ, в котором горняки побеждают со счетом 2:0.

Вспомним всех бразильских авторов забитых мячей за Шахтер в сезоне.

Голы бразильцев за Шахтер в сезоне 2025/26 во всех турнирах (50)

  • 10 – Кауан Элиас (5 – УПЛ, 3 – Лига конференций, 2 – Лига Европы)
  • 6 – Лука Мейреллиш (2 – Кубок Украины, 2 – УПЛ, 2 – Лига конференций)
  • 6 – Педриньо (5 – УПЛ, 1 – Лига Европы)
  • 5 – Кевин (4 – Лига Европы, 1 – Лига конференций)
  • 5 – Эгиналду (4 – УПЛ, 1 – Лига Европы)
  • 5 – Невертон (4 – УПЛ, 1 – Лига Европы)
  • 4 – Алиссон (1 – УПЛ, 3 – Лига Европы)
  • 4 – Изаки (3 – УПЛ, 1 – Лига конференций)
  • 2 – Винисиус Тобиас (2 – УПЛ)
  • 1 – Лукас Феррейра (1 – Лига конференций)
  • 1 – Педро Энрике (1 – Лига конференций)
  • 1 – Марлон Гомес (1 – УПЛ)
По теме:
ПОНОМАРЕНКО: «Караваев сказал, за полукруг не заходить. Я послушал и забил»
Игорь КОСТЮК: «Есть честь клуба Динамо, которую надо защищать»
ВИДЕО. За что назначили пенальти? Как Шахтер выиграл 1-й тайм у Эпицентра
чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Эпицентр Каменец-Подольский Невертон Шахтер - Эпицентр статистика Кауан Элиас Лука Мейреллиш
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины
Футбол | 14 декабря 2025, 07:42 2
Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины
Для Динамо подобрали постоянного тренера после поражения от Фиорентины

Ващук считает, что Костюк должен остаться в клубе

Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
Футбол | 13 декабря 2025, 22:24 3
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо
Известна оценка Забарного за сумасшедший матч ПСЖ, где забил игрок Динамо

«ПСЖ» обыграл «Мец» – 3:2

Гассиев отреагировал на вопрос о потенциальном поединке с Усиком
Бокс | 14.12.2025, 08:22
Гассиев отреагировал на вопрос о потенциальном поединке с Усиком
Гассиев отреагировал на вопрос о потенциальном поединке с Усиком
Шахтер – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 14.12.2025, 16:02
Шахтер – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Верес – 3:0. Пономаренко, Тиаре и Ярмоленко. Видео голов и обзор
Футбол | 14.12.2025, 18:31
Динамо – Верес – 3:0. Пономаренко, Тиаре и Ярмоленко. Видео голов и обзор
Динамо – Верес – 3:0. Пономаренко, Тиаре и Ярмоленко. Видео голов и обзор
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ukraine
Так тримати!
Потрібен рейтинг для нашої країни, варто вигравати ЛК
Ответить
+1
Популярные новости
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
13.12.2025, 09:27 6
Футбол
Тренер Жироны: «Он прямо сказал, что не хочет быть здесь и играть за нас»
Тренер Жироны: «Он прямо сказал, что не хочет быть здесь и играть за нас»
13.12.2025, 06:42 1
Футбол
Определен соперник ПСЖ в финале Межконтинентального кубка 2025
Определен соперник ПСЖ в финале Межконтинентального кубка 2025
13.12.2025, 20:53
Футбол
Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ
Лидер-спаситель. Пидручный поднял Украину на семь позиций в эстафете КМ
14.12.2025, 14:20 5
Биатлон
Трое игроков Реала умоляют Переса не назначать Зидана
Трое игроков Реала умоляют Переса не назначать Зидана
13.12.2025, 08:11 3
Футбол
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
13.12.2025, 08:35 17
Футбол
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
13.12.2025, 15:59 14
Хоккей
9 шайб и овертайм. Сборная Украины сыграла с Румынией
9 шайб и овертайм. Сборная Украины сыграла с Румынией
13.12.2025, 22:05
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем