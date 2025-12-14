Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Феноменальная форма Фила Фодена. Англичанин забил 6 голов в 4 матчах АПЛ
Англия
14 декабря 2025, 18:27 | Обновлено 14 декабря 2025, 18:28
На этот раз игрок Манчестер Сити отличился голом против Кристал Пэлас

Getty Images/Global Images Ukraine. Фил Фоден

Игрок Манчестер Сити Фил Фоден забил 6 голов в последних 4 матчах АПЛ.

Продолжилась забивная серия англичанина в матче 16-го тура, в котором «горожане» на выезде победили Кристал Пэлас со счетом 3:0.

Вторым голом в матче в составе победителей отличился именно Фоден.

Англичанин демонстрирует феноменальную бомбардирскую форму в АПЛ, последовательно забив Лидсу (дважды), Фулхэму (дважды), Сандерленду и Кристал Пэлас.

Всего в активе Фодена теперь 68 голов, забитых за Манчестер Сити в АПЛ.

Кристал Пэлас чемпионат Англии по футболу статистика Манчестер Сити Английская Премьер-лига Кристал Пэлас - Манчестер Сити Фил Фоден
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
