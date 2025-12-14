Феноменальная форма Фила Фодена. Англичанин забил 6 голов в 4 матчах АПЛ
На этот раз игрок Манчестер Сити отличился голом против Кристал Пэлас
Игрок Манчестер Сити Фил Фоден забил 6 голов в последних 4 матчах АПЛ.
Продолжилась забивная серия англичанина в матче 16-го тура, в котором «горожане» на выезде победили Кристал Пэлас со счетом 3:0.
Вторым голом в матче в составе победителей отличился именно Фоден.
Англичанин демонстрирует феноменальную бомбардирскую форму в АПЛ, последовательно забив Лидсу (дважды), Фулхэму (дважды), Сандерленду и Кристал Пэлас.
Всего в активе Фодена теперь 68 голов, забитых за Манчестер Сити в АПЛ.
Phil Foden has now scored 6️⃣ goals in his last 4️⃣ Premier League matches 📈— Premier League (@premierleague) December 14, 2025
He doubles @ManCity's lead against Crystal Palace ⚡️ pic.twitter.com/6cWoP53jYt
