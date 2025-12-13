Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Невероятный игрок». Тренер Жироны оценил феерическое выступление Цыганкова
Испания
13 декабря 2025, 22:51 | Обновлено 13 декабря 2025, 22:52
834
0

«Невероятный игрок». Тренер Жироны оценил феерическое выступление Цыганкова

Мичел похвалил украинца за матч с Реалом Сосьедад

13 декабря 2025, 22:51 | Обновлено 13 декабря 2025, 22:52
834
0
«Невероятный игрок». Тренер Жироны оценил феерическое выступление Цыганкова
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал игру украинского вингера своей команды Виктора Цыганкова в матче 16-го тура Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» (2:1), в котором тот сделал дубль.

«Виктор – невероятный игрок, который способен изменить ход игры. Он очень хорошо отрабатывает в обороне, и нам нужно, чтобы он продолжал забивать голы, потому что он нам очень нужен», – цитирует Мичела El Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Цыганков сыграл в составе «Жироны» 12 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Контракт украинца с испанским клубом рассчитан до лета 2027 года.

По теме:
Барселона – в невероятной форме. Команда Флика снова победила в Ла Лиге
Хетафе – Эспаньол. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Барселона – Осасуна. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Виктор Цыганков Мичел (Мигель Анхель Санчес) Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Сосьедад Реал Сосьедад - Жирона
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
Хоккей | 13 декабря 2025, 15:59 14
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины с камбэком выиграла матч жизни

Сложная победа над Францией сохранила место в Дивизионе 1A

На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
Футбол | 13 декабря 2025, 07:52 8
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать
На Довбика появился сенсационный претендент, и Рома готова его продать

На украинца охотится «Фенербахче»

Тренер ЛНЗ сказал о медалях и пожелал успеха Просперу Оба
Футбол | 13.12.2025, 21:28
Тренер ЛНЗ сказал о медалях и пожелал успеха Просперу Оба
Тренер ЛНЗ сказал о медалях и пожелал успеха Просперу Оба
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
Бокс | 13.12.2025, 07:02
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
Мозес ИТАУМА: «Ему уже 175 лет, пусть уходит на пенсию»
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
Футбол | 13.12.2025, 09:27
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
САБО: «Этого футболиста сразу возьмут в сборную Украины»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров. 6 команд уже вышли в плей-офф
Турнирная таблица Лиги Европы после 6 туров. 6 команд уже вышли в плей-офф
12.12.2025, 06:05
Футбол
Ярмоленко встретился во Флоренции с бывшим футболистом Шахтера
Ярмоленко встретился во Флоренции с бывшим футболистом Шахтера
12.12.2025, 12:37 3
Футбол
Луис ЭНРИКЕ: «Люблю его. На мой взгляд, это лучший вратарь в чемпионате»
Луис ЭНРИКЕ: «Люблю его. На мой взгляд, это лучший вратарь в чемпионате»
12.12.2025, 11:17
Футбол
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
В Италии сообщили, что футболист Динамо пропал без вести на футбольном поле
13.12.2025, 08:35 16
Футбол
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
Фиорентина – Динамо – 2:1. Шедевр в ворота Де Хеа. Видеообзор матча
12.12.2025, 00:22 5
Футбол
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
УАФ жестко наказала Ротаня. Длительная дисквалификация и рекордный штраф
11.12.2025, 17:41 20
Футбол
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
12.12.2025, 06:23 53
Футбол
ЧИСОРА: «Ты должен разобраться с ним за один раунд, чтобы зубы вылетели»
ЧИСОРА: «Ты должен разобраться с ним за один раунд, чтобы зубы вылетели»
11.12.2025, 20:04
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем