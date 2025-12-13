«Невероятный игрок». Тренер Жироны оценил феерическое выступление Цыганкова

Главный тренер «Жироны» Мичел прокомментировал игру украинского вингера своей команды Виктора Цыганкова в матче 16-го тура Ла Лиги с «Реалом Сосьедад» (2:1), в котором тот сделал дубль.

«Виктор – невероятный игрок, который способен изменить ход игры. Он очень хорошо отрабатывает в обороне, и нам нужно, чтобы он продолжал забивать голы, потому что он нам очень нужен», – цитирует Мичела El Mundo Deportivo.

В текущем сезоне Цыганков сыграл в составе «Жироны» 12 матчей, забил четыре гола и сделал две результативные передачи. Контракт украинца с испанским клубом рассчитан до лета 2027 года.