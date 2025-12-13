Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лейпциг хочет 100 миллионов. Топ-клубы нацелились на талант немецкого клуба
Англия
13 декабря 2025, 13:45 | Обновлено 13 декабря 2025, 13:50
Лейпциг хочет 100 миллионов. Топ-клубы нацелились на талант немецкого клуба

Ян Диоманде может перейти в АПЛ

Лейпциг хочет 100 миллионов. Топ-клубы нацелились на талант немецкого клуба
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Диоманде

Ряд топ-клубов Английской Премьер-лиги заинтересован в приобретении талантливого игрока РБ «Лейпциг» и сборной Кот-д’Ивуара Яна Диоманде.

За 19-летним вингером, который способен сыграть на обоих флангах атаки, следят «Челси», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Манчестер Сити» и многие другие клубы.

В настоящее время никаких конкретных или продвинутых переговоров с каким-либо клубом не ведется, ни сторона игрока, ни «Лейпциг» их не ведут.

Контракт Диоманде с «быками» рассчитан до 2030 года без клаузулы выкупа. «Лейпциг» готов рассмотреть предложения свыше 100 млн евро, но не ранее окончания чемпионата мира.

В текущем сезоне Ян провел 16 матчей во всех турнирах, в которых забил семь голов и сделал четыре результативные передачи.

Иван Чирко Источник: Флориан Плеттенберг
