  4. Завершили год разгромом. Шахтер U-19 разобрался с Эпицентром U-19
Молодежные турниры
13 декабря 2025, 13:26 | Обновлено 13 декабря 2025, 13:28
Завершили год разгромом. Шахтер U-19 разобрался с Эпицентром U-19

«Шахтер» U-19 уходит на зимний перерыв лидером чемпионата

ФК Шахтер

В субботу, 13 декабря, в матче 16-го тура Национальной лиги U-19 встретились юношеские команды «Шахтера» и «Эпицентра». «Горняки» разгромили соперника со счетом 6:0.

«Эпицентр» U-19 не смог оказать должного сопротивления лидеру чемпионата. «Шахтер» U-19 отправил в ворота соперника шесть безответных мячей.

В составе «горняков» голы забивали: Виктор Цуканов (дубль), Мохамаду Канте, Артем Зубрий, Денис Сметана и Александр Черненький.

Команда Алексея Белика набрала 42 очка и на зимний перерыв ушла лидером. Киевское «Динамо» отстает на четыре балла.

Национальная лига U-19, 16-й тур, 13 декабря

«Шахтер» U-19 – «Эпицентр» U-19 – 6:0

Голы: Цуканов (2), Канте, Зубрий, Сметана, Черненький

Видеозапись матча

По теме:
Дебютант УПЛ хочет подписать вундеркинда донецкого Шахтера
Юношеская команда Динамо U-19 забила 1000 мячей в чемпионате Украины
Динамо установило историческое достижение в чемпионате Украины
чемпионат Украины по футболу U-19 Шахтер Донецк U-19 Эпицентр Каменец-Подольский U-19 Мохамаду Канте Артем Зубрий Денис Сметана Александр Черненький Виктор Цуканов
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
