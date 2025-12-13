Завершили год разгромом. Шахтер U-19 разобрался с Эпицентром U-19

В субботу, 13 декабря, в матче 16-го тура Национальной лиги U-19 встретились юношеские команды «Шахтера» и «Эпицентра». «Горняки» разгромили соперника со счетом 6:0.

«Эпицентр» U-19 не смог оказать должного сопротивления лидеру чемпионата. «Шахтер» U-19 отправил в ворота соперника шесть безответных мячей.

В составе «горняков» голы забивали: Виктор Цуканов (дубль), Мохамаду Канте, Артем Зубрий, Денис Сметана и Александр Черненький.

Команда Алексея Белика набрала 42 очка и на зимний перерыв ушла лидером. Киевское «Динамо» отстает на четыре балла.

Национальная лига U-19, 16-й тур, 13 декабря

«Шахтер» U-19 – «Эпицентр» U-19 – 6:0

Голы: Цуканов (2), Канте, Зубрий, Сметана, Черненький

Видеозапись матча