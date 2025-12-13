Лидер Полесья встал на защиту Ротаня: «Не каждый тренер выдержит»

Форвард житомирского Полесья Александр Филиппов отреагировал на дисквалификацию главного тренера «волков» Руслана Ротаня.

«Мы знаем Руслана Петровича как справедливого и эмоционального тренера, поэтому он сделал это как настоящий тренер, которому не безразлична судьба команды.

Он вступался за команду, видел эти эпизоды – не только с красной картой, но и другие, когда игроки Движения фолили и судья ничего не давал, а по первой возможности давал нам желтые налево и направо. Поэтому, конечно, у каждого тренера не выдержат нервы», – сказал Филиппов.

В нынешнем сезоне Полесье занимает третье место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 27 турнирных баллов после 15 сыгранных матчей.