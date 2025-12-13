Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лидер Полесья встал на защиту Ротаня: «Не каждый тренер выдержит»
Украина. Премьер лига
Лидер Полесья встал на защиту Ротаня: «Не каждый тренер выдержит»

Александр Филиппов отреагировал на дисквалификацию главного тренера «волков»

Лидер Полесья встал на защиту Ротаня: «Не каждый тренер выдержит»
ФК Полесье. Руслан Ротань

Форвард житомирского Полесья Александр Филиппов отреагировал на дисквалификацию главного тренера «волков» Руслана Ротаня.

«Мы знаем Руслана Петровича как справедливого и эмоционального тренера, поэтому он сделал это как настоящий тренер, которому не безразлична судьба команды.

Он вступался за команду, видел эти эпизоды – не только с красной картой, но и другие, когда игроки Движения фолили и судья ничего не давал, а по первой возможности давал нам желтые налево и направо. Поэтому, конечно, у каждого тренера не выдержат нервы», – сказал Филиппов.

В нынешнем сезоне Полесье занимает третье место турнирной таблицы Украинской Премьер-лиги, имея в своем активе 27 турнирных баллов после 15 сыгранных матчей.

Руслан Ротань Александр Филиппов Полесье Житомир Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу дисквалификация
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
Kivals_grozny
Защищать и оправдывать быдло - может только, либо быдло, либо жополиз.
У меня все...
Ответить
+3
Burevestnik
Згідно протоколів у тому матчі
у Руха  Сім попереджень,
у Полісся Шість попереджень і вилучення.
Але представники Полісся знають лише про їхні попередження,
вони або тупі, або прикидаються тупими, або і те і друге.
Ответить
+1
