«Это херня». Сабо дал совет Мудрика на фоне слухов о возвращении в футбол

Известный тренер Йожеф Сабо отреагировал на возможное возвращение Михаила Мудрика в большой футбол после дисквалификации за допинг.

– Йожеф Йожефович, появилась информация, что Мудрик может вернуться на поле уже в начале нового года. Как вы оцениваете его перспективы после года простоя? Насколько тяжело будет набрать форму?

– Будет очень тяжело – это 100%. То, что он там где-то бегал – это херня. Ему нужно быть тактически обученным, находиться в команде, чувствовать партнеров, понимать требования тренера. Это ведь не стометровку пробежать.

Очень многое будет зависеть от тренера, к которому он попадет. Мудрику нужны не только занятия в группе, но и индивидуальная работа, потому что у него особый случай. Тренер по физподготовке в Челси должен четко знать, как его готовили в этом году, чтобы ноги Мудрика выдержали нагрузку. Дай Бог, чтобы ему дали добро играть, но физически и тактически ему будет непросто.

– Михаилу 24 года. Год без футбола – это много, но из-за травм иногда пропускают не меньше. Реально ли Мудрику в таком возрасте не просто вернуться на свой прежний уровень, но и заиграть на высшем?

– А что «заиграть»? Бегать? Его же купили за скорость, но дальше он ничего особенного не показал. Сейчас футбол изменился: просто бросить мяч на 10 метров и бежать уже не проходит – идет подстраховка, тебя перекрывают – все.

С ним нужно работать отдельно: учить открываться, делать рывок к мячу, а не просто бегать туда-сюда. Ему нужно расширять арсенал, потому что на одной скорости далеко не уедешь, – сказал Сабо.