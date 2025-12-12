Анонс 15-го тура Серии А: будет битва аутсайдеров! Поболеем за Наполи и Юве

14-й тур итальянской Серии А выдался достаточно боевые и чудесно, что команды отреагировали на просьбу забивать больше! Сразу 3 красные в 10 матчах, 2 из которых получили римские клубы, дубль из побед миланских команд, а в центральном матче тура футболисты «Наполи» полностью заслуженно выиграли у «Ювентуса» и продолжают бороться за чемпионство. Из удивительного: «Верона» разбила «Аталанту» и теперь в 15-м туре постарается укрепиться, сразившись с еще одним аутсайдером «Фиорентиной». В общем, стоит ждать немало интересного, а первый матч пройдет уже в пятницу. 15-й тур растянется аж на 4 дня – даже в понедельник Серия А порадует матчем. Погнали разбираться кто с кем играет, а также в фокусе важные моменты и статистические показатели.

12.12. 21:45. «Лечче» – «Пиза». Тотал меньше 2.5 за 1.50

В пятницу, 12 декабря, на «Виа Дель Маре» домашний «Лечче» принимает «Пизу» в 21:45. За порядком будет следить Юан Лука Сакки.

«Лечче» продолжает скатываться вниз и лишь благодаря двум победам в последних 5 матчах все еще не пребывает в зоне вылета. К ней не так и далеко, потому стоит задуматься и перестать раздавать очки потенциальным конкурентам. График противостояний у «Лечче» был достаточно легким – дальше уже такого ждать не стоит. Вот еще «Пиза» осталась, а дальше: «Комо», «Ювентус», «Рома», «Интер», «Милан». Эусебио Ди Франческо нервно поправляет очки, а фанаты набирают успокоительных на будущий отрезок сезона. Пока в лазарете: Фрюхтль, Жан, Мархвиньский, Пьерре. Статистика 10–19 доказывает, что «Лечче» плохо в любой части поля, а в нападении так и вовсе – по фамилиям все хорошо, а на деле пшик.

«Пиза» находится рядом с «Лечче» и пока Альберто Джилардино не знает, что со всем этим делать. Ухудшает ситуацию и тот факт, что пусть «Верона» с «Фиорентиной» ниже, но все знают об их характере, да и составы имеют получше. Потому потенциально последняя позиция, если провести анализ по разным показателям, достается именно «Пизе». Пока соперники не самые сильные, надо наподдать и набирать очки, ведь дальше будет крайне сложно. Все еще травмированы Денун и Стенгс, а Куадрадо может вернуться на 15-й тур – его помощь пригодится, учитывая бездействие атакующих полузащитников и нападения. Пиччинини, Буффон, Лери и Майстер забили 1 гол на всех, а М’Бала и Морео нестабильны, хоть и оформили 5 на двоих.

Статистика «Пизы», аналогична «Лечче»: 10 забили, 19 пропустили – эдакий стандарт для нынешнего сезона у аутсайдеров. По показателям атаки/защиты, оба клуба тоже в топе, но снизу. Ожидается знатная заруба и не стоит игнорировать матч! Сразу важно подчеркнуть, что от 0:0 никто не застрахован: за 5 последних матчей «Лечче» забило трижды, а «Пиза» аж 5 голов! Потому если и будет ничья, скорее всего 1:1. В личных встречах просматривается феномен односторонности: кто забил первым, тот и выиграл, не пропустив ни единого гола. Потому напрашивается ТМ2.5 за 1.5.

13.12. 16:00. «Торино» – «Кремонезе». Тотал желтых карточек больше 3.5 за 1.60

Первый матч субботы в 15-м туре Серии А состоится в Турине на стадионе «Олимпико» в 16:00. Судить игру будет Ливио Маринелли.

«Торино» в последнее время в очень плохой форме и три подряд ничьи быстро сменились на 3 поражения. С «Лечче» еще был шанс снова вырвать 1 очко, но вот «Комо» прошелся катком и избил туринцев 5:1. В прошлом туре могли и сенсацию сотворить: к 17-й минуте вели 2:0 с «Миланом» и хоть пропустили уже на 24-й, все равно первый тайм провели очень продуктивно. На второй почему же не вышли? Только грубили, ошибались и отдали инициативу сопернику, за что и поплатились. Наконец-то забил Дуван Сапата и это его первый гол в сезоне. Травмированы: Тамез, Исмайли, Илич, Савва, Сазонов, Схюрс.

«Кремонезе» не может рассчитывать на Коллочоло, Файе и Песселью, а остальные здоровы и готовы побеждать. После трех поражений подряд команда дважды выиграла, дождавшись благоприятный график из не самых сложных соперников. Вот и с «Торино» планируют справиться, ведь туринцы явно не в форме. У «Кремонезе» уже 20 очков и лишь 4 отделяет их от еврокубков – кто-то мог в это поверить? Еще и статистика неплохая: 18–17. В атаке еще не раскрылись Йонсен, Окереке, Сармиенто и Де Лука, потому приходится за всех отдуваться Джейми Варди. Защиту бы подтянуть, тогда точно результаты станут лучше.

Худшая защита Серии А снова попытается оправдать себя. «Торино» пропустило 26 голов, 14 дома и 12 в гостях – Барони продолжает экспериментировать, хотя больше надеется на любимые 3–5–2, которые трансформируются в 5–3–2. Что интересно, если уж и удается отыграть на 0, забить тоже не получается, за исключением «Наполи» и «Ромы», которые все же позволили «быкам» обыграть себя. «Кремонезе» только трижды не пропускали в этом сезоне, а «Торино» в 5 матчах: вот вам и худшая защита! Туринцев считают фаворитом на эту игру – победу можно забрать за 1.96, а ТМ2.5 за 1.64. Достойный вариант для ставки: ТБ3.5 по желтым карточкам за 1.6.

13.12. 19:00. «Парма» – «Лацио». Тотал меньше 2.5 за 1.62

Второй матч субботы состоится в 19:00 на легендарном «Эннио Тардини» в Парме. Судить будет Маттео Маркетти, который в последних 8 матчах из 9 показывал не больше 6 желтых карточек за игру и ни разу не дал красную.

«Парма» немного поправила турнирное положение, победив «Верону» и «Пизу». Правда «Болонье» снова проиграли – уже в Кубке Италии, откуда вылетели и самое время сосредоточиться на Серии А. Пока «Парма» на 15-м месте со статистикой 10:17 и это не лучшие показатели для команды, которая явно рассчитывала на большее, чем на борьбу за выживание. Команда молодая и очень симпатичная: нужно прибавить Кутроне, Эстевесу и Серенсену, чтобы стать получше. Пока же лидер Пеллегрино, забивший 4 гола из 10 командных. Травмированы: Чиркати, Ндиайе, Фриган и Сузуки.

«Лацио» в 15-м туре не сможет рассчитывать на: Жиго, Гилу, Хисая и Ровеллу. Потеря несущественная, так как состав хороший и сковывает его только фирменный стиль Маурио Сарри, который так и не желает заниматься серьезной ротацией состава, предпочитая проверенных игроков. В оправдание тренера говорит нынешний сезон: все же пробует Сарри задействовать побольше футболистов! Особенно это касается атаки: Кастельанос нестабилен, потому шанс получил Исаксен, Кансельери и Нослин. Педро вечный, как и Цакканьи с Катальди, стабильно приносят пользу команде. «Лацио» на 10-м месте, 16 забили и 11 пропустили – пока далеко не тот результат, который ожидали фанаты и руководство.

За последние 4 матча «Лацио» проиграл дважды, а «Парма» всего раз. В личных встречах римляне тоже уступают: раз проиграли и одна игра завершилась вничью. Как и любая команда, под руководством Сарри, «Лацио» скромно играет в нападении потому почти все ставят на ТМ2.5 (кэф 1.62). Вариант неплохой, но можно рискнуть и поставить на ничью (3.33) или победу «Лацио» (2.05).

13.12. 21:45. «Аталанта» – «Кальяри». Тотал меньше 2.5 за 2.10

«New Balance Arena» в Бергамо ждет гостей в суботу вечером в 21:45. Судить будет Давиде Ди Марко, который в последнее время не так часто работает на матчах Серии А, любит ставить пенальти и не слишком много раздает желтых карточек.

Игра «Аталанты» в очередной раз вызывает больше вопросов, чем на них находятся ответы. Только отошли от непонятного поражения от «Сассуоло» и выдали серию из трех побед подряд (2 в ЛЧ и 1 в Серии А) со статистикой 9–0, как умудрились влететь «Вероне» 1:3. Что дальше? Победили «Челси» 2:1! Вот и делай на них ставки! Удивляется и Раффаэле Палладино, мол почти всегда все одинаково, а результаты разные. Как бы там не было, «Аталанта» уже существенно прибавила, если сравнить игру с началом сезона. В отличной форме Де Кетеларе, Лукман и уже хорош на острие атаки Скамакка. Травмированы: Сулемана, Белланова, Баккер.

Лазарет «Кальяри» побольше: Белотти, Маттиа, Маццителли, Мина, Педро, Палестра. Команда и так играет достаточно плохо, еще и травмы беспокоят. Сейчас «Кальяри» на 13-м месте, 14 забили и 19 пропустили. Не самый лучший результат, учитывая лишь четырехочковый отрыв от зоны вылета, но пока никакой катастрофы – вполне себе стандартный сезон для «Кальяри», полностью в их стиле. В неплохой форме Эспозито, Борелли и Фоларуншо. Неожиданная победа над «Ромой» прервала чудовищную серию из 9 матчей без побед и с пятью поражениями. Можно и дальше удивлять, ведь «Аталанта» нестабильная и гораздо лучше играет в Лиге чемпионов, а также против сильных команд.

«Кальяри» третьи по фолам и уже получили 36 желтых карточек, потому можно задействовать ставку на ТБ4.5 по желтым за 2.66. Против этого говорит другой факт, а именно 19-е место из 20 «Аталанты» по фолам. Можно поставить на ТМ2.5 по голам (2.10), ведь «Аталанта» устала в игре с «Челси», а «Кальяри» точно сыграет от обороны.

14.12. 13:30. «Милан» – «Сассуоло». Тотал угловых больше 9.5 за 1.85

Первый матч воскресенья состоится в 13:30 на «Джузеппе Меацца», где «Милан» встретит «Сассуоло». По-доброму или нет, посмотрим, а за порядком проследит Валерио Креццини.

«Милан» все еще на первом месте, хотя бездарная игра в защите в прошлом туре против «Торино» могла все перечеркнуть. «Россо-нери» пропустили 3 гола за матч, а перед этим было всего 8 за 12 туров – пора снова возвращаться к фирменному стилю Аллегри или такой всплеск эмоций только расшевелит команду? Сейчас статистика 22:11 и вообще ничто не мешает «Милану» бороться за чемпионство, ведь в еврокубках не играют, в Кубке Италии недавно проиграли «Лацио», да и лазарет пустует: потеря Фофана с Хименесом вряд ли сильно сказывается на игре. Леау жаловался на здоровье – вот это уже посерьезнее, если Рафаэль не выйдет на поле. Однако разыгрался Пулишич, да и Нкунку надо уже забивать, а то в «Милане» лишь 1 ассист и гол в Кубке Италии.

У «Сассуоло» проблем с травмированными побольше: Болока, Паз, Пьераньоло, Романья, Скьеллеруп, Турати, Вранкс и Пинамонти не сыграют, как и Доменико Берарди. Новость не лучшая, ведь команда достаточно уверенно играет в нынешнем сезоне и даже занимает 8-е место, со статистикой 19:17. Отсутствие главной ударной силы удручает и заставляет Фабио Гроссо всерьез задуматься об альтернативе. Вряд ли Чеддира, Фадера и Моро заменят Берарди с Пинамонти, но еще есть Коне и Лорьенте, потому хотя бы на гол рассчитывать стоит.

«Сассуоло» вряд ли будет играть в атакующий футбол, ведь «Милан» за это привык наказывать, да и оборона «Россо-нери» надежная, если не считать некоторые моменты и матчи. Фаворит явный и на победу «Милана» дают всего 1.41, а вот на ТМ2.5 1.95. Лучше поставить на ТБ9.5 угловых за 1.85, ведь их точно должно быть немало.

14.12. 16:00. «Удинезе» – «Наполи». Победа Наполи за 1.84

Стадион «Блуэнерджи» – «Стадио Фриули» ждет гостей в 16:00, когда к «Удинезе» в гости приедет «Наполи». Соперник серьезный, потому судить матч будет Симоне Соцца, не стесняющийся раздавать карточки и пенальти.

В этом сезоне «Удинезе» снова не радует стабильностью, играет в свое удовольствие и не желает что-то менять. «Зебры» набрали 18 очков, забили 15 и пропустили 22 гола – защита одна из худших в лиге. Погромов не было, а всему виной постоянство в виде минимум одного пропущенного гола за матч. Не удалось забить «Удинезе» только «Парме», «Аталанте» и «Пизе», пока единственным и неповторимым. Костя Руньячич нетипично для топ-лиг меняет после неудачных матчей вратаря, потому Разван Сава и Мадука Окойе провели почти одинаковое количество матчей: 6 и 8. Из защитников травмированы: Земура и Камара, а также очень будет не хватать Артура Атта, который получил повреждение.

«Наполи» настиг непростой период в сезоне, переполненный матчами и сильными соперниками. Неаполитанцы справлялись и побеждали, прошли в Кубке Италии «Кальяри» и даже смогли обыграть «Ювентус», после чего проиграли «Бенфике». Заметно, что усталость сделала свое, непросто будет и в 15-м туре Серии А, потому как отдохнули совсем немного. Антонио Конте давно критикует современный график и является одним из ярых противников еще большего количества матчей в будущем. Правда ничего не поделать, Джанни Инфантино и Александр Чеферин сами себе на уме и еще размышляют над какой-то новой Суперлигой. «Наполи» в Серии А забили 22 гола и пропустили только 12, а в 5 последних матчах было 4 победы и лишь 1 поражение. Травмированы: Гутьеррес, Мерет, Ангисса, Гилмур, Де Брюйне, Лоботка. Лукаку вроде тоже в команде, но не играл так давно, что все стали о Ромелу забывать.

«Удинезе» придется очень сложно, ведь сдерживание скоростных вингеров обороне дается очень сложно. Про атаку можно и не говорить, потому как без Атта креативить особо некому, да и защита у «Наполи» отличная. Только ошибки и дело случая помогут «Удинезе» победить. На победу «Наполи» кэф 1.84 и это весьма щедрый подарок для беттеров.

14.12. 16:00. «Фиорентина» – «Верона». Тотал больше 2.5 за 2.15

На стадионе «Артемио Франки» в 16:00 пройдет битва аутсайдеров: «Фиорентина» постарается добыть 3 очка против «Вероны». Судить будет Андреа Коломбо, который разговоры не любит, а карточки раздает без проблем, дай только повод.

«Фиорентина» до 14 тура особо не делала из своего положения проблемы, но уже видать дошло, что руководство настоятельно попросило всех в команде прибавить. Всегда невесело быть последним, а когда еще и главный конкурент побеждает и отрывается на 3 очка – уже неприятно. Хорошо хоть клубы с 15-17 мест проиграли и разрыв не увеличился. Правда это можно считать только отмазкой: -7 до спасительного 17-го места уже достаточно немало. Усугубляет ситуацию то, что у «Фиорентины» вообще ничего не работает, а Де Хеа каким бы крутым вратарем не был, но спасать вечно не может. Да и сам ошибаться начал изрядно, потому пропустил 24 гола, а атака смогла наиграть лишь на 11. Травмированы: Фаджоли, Фаццини, Госенс, Лэмпти. Лучшие в «Фиорентине» Кин, Гюдмюндссон и Мандрагора. Джеко, Куаме и Пикколи – а вы где?

«Верона» на моральном подъеме после победы над «Аталантой», да и команде не играть в еврокубках среди недели, потому есть время отдохнуть и подумать, как добыть 3 очка и оторваться от «Фиорентины». «Мастиффы» закрыли свой нолик в графе побед, хочется продолжать и выбираться наверх. Травмированы: Сердар, Суслов, Брадарич и Акпа-Акпро. Гифт Орбан забил только 2 гола и разочаровывает, а вот 22-летний Джиоване оформил уже 3+4 и его можно считать лидером команды. Кастаносу, Москере и Ньяссе привет – пора бы играть получше, если не хочется вылететь в Серию В.

По именам и возможностям «Фиорентина» явно лучше «Вероны». Так считают и букмекеры – на победу «Фиалок» дают 1.83 и весьма вероятно, что они победят. Пусть только 15-й тур, но на кону уже многое. Да, «Фиорентина» устала в Лиге Конференций, но нет, команда не перестанет стараться и бороться. Можно и ТБ2.5 (2.15) взять, ведь должно быть весело – это пока не решающая битва, но одна из таковых.

14.12. 19:00. «Дженоа» – «Интер». Тотал больше 2.5 за 1.95

«Луиджи Феррарис» в Генуе встречает поклонников футбола в воскресенье в 19:00. Рассудит «Дженоа» и «Интер» команда Даниэле Довери, который страшно не любит грубость и беспорядки, за что раздает желтые карточки направо и налево.

«Дженоа» вышла на охоту и провела отличный ноябрь, в котором не проиграли ни разу. Декабрь начался фатально – 0:4 от «Аталанты» в Кубке Италии и мораль сразу упала к отметке ближе ноля. Правда респект Даниэле Де Росси: одиозный тренер видать плотно раскидал все по полочкам на тренировках, раздал заряд энергии в раздевалке и против «Удинезе» генуэзцы вышли с хорошим настроением. Победили красиво: Малиновский забил с пенальти первый гол, а второй отправил в ворота Нортон-Каффи. Пьотровски отличился за «Удинезе», но на большее команду не хватило. «Дженоа» может прибавить, правда пора уже Де Росси поговорить с нападением, которое спит и не желает просыпаться. Травмированы: Френдруп, Гронбек, Остигард.

«Интер» живет более насыщенной жизнью, но явно не той, которая устроила бы «Неррадзурри». В Серии А потеряли немало очков, однако больше их упустили в Лиге чемпионов. Соперники попадаются только сильнейшие, потому в последних двух играх 0 очков, а вот на домашней арене все отлично – 5:1 с «Венецией» в Кубке Италии, 4:0 в чемпионате с «Комо»: всего 1 очко от первого места и это нормально. «Интер» по-прежнему силен и будет бороться за все трофеи. Травмированы: Ачерби, Дамфрис, Дармиан, Чалханоглу. Лаутаро Мартинес набрал хорошую форму, помогает молодому Бонни выйти на новый уровень, да и Франческо Эспозито мало чем уступает Тюраму.

Ожидается достаточно серьезная заруба, даже несмотря на то, что команды из разных полюсов турнирной таблицы. Де Росси еще игроком любил обыгрывать «Интер», но в качестве тренера удавалось не всегда, да и «Дженоа» последние 5 матчей не знает успеха. Чего точно не будет, так это счета 0:0 – на ТБ2.5 кэф 1.95 и это достойно внимания.

14.12. 21:45. «Болонья» – «Ювентус». Победа Ювентуса за 2.54

Красивый стадион «Ренато Даль’Ара» готов принять центральный матч тура между «Болоньей» и «Ювентусом». Поединок состоится в 21:45, а судить его будет Давиде Масса, который неоднократно признавался в том, что топовые игры его пугают, ибо хочется выгнать всех и каждого за постоянное нытье, разборки и желание подставить друг другаю. Однако он справится, ведь сложную игру ЛЧ «Барселона» – «Айнтрахт» Ф отсудил на высшем уровне.

«Болонья» новой формации и под руководством Винченцо Итальяно никак не хуже отличной команды имени Тиаго Мотты. Еще и забили больше «Милана», «Наполи», «Комо» и «Ювентуса» – 23 гола. Пропустили всего 12 голов, что еще раз доказывает – такая команда нужна Серии А: народная, простая, единая. Сейчас у «Болоньи» 25 очков, что на 6 меньше, чем у лидеров. В Кубке победили «Парму» и идут дальше. В последнее время не хочется вспоминать поражение «Кремонезе», а в остальном все было неплохо. Травмированы: Скорупски, Витик, Касале, Фройлер. В строю: Бернардески, Иммобиле, Де Сильвестри – «деды» готовы еще показать себя!

«Ювентус» прервал серию из 8 матчей без проигрышей, уступив «Наполи». Видать мысли были о трех очках в Лиге чемпионов, так как предстояло сразиться с не самым сложным «Пафосом», чтобы улучшить турнирное положение. Справились без проблем, прошли в Кубке «Удинезе», еще не все потеряно в Серии А – туринцы готовы к такому графику? Невероятный Лучано Спаллетти уже своим согласием возглавить «Ювентус» подарил чемпионату изюминку. Да, может тренер и не для туринцев, которые привыкли играть от обороны, но все в его руках. Сразу стоит отметить, что получается – но в Серии А почему-то сложно. Защита не туринская фирменная (14 пропущенных), атака неплохая, но потенциал явно выше. Что по личностям: Йылдыз, Костич, Копмейнерс и Локателли лучшие. Хочется отметить, нынешний состав «Ювентуса» сплочен и сыгран, потому способен на многое.

Посмотрев на прогнозы легенд итальянского футбола и всех остальных, складывается впечатление, что никто не верит в «Ювентус» и в ТБ2.5. Многие ставят на 0:0 – да не будет такого! Принципиальная игра, на кону 6 очков, ждем и надеемся на потенциальные 3:3, и не менее того! А поставить можно и на чистую победу «Ювентуса»: кэф 2.54 так и манит, а туринцы могут и должны выигрывать, чтобы улучшить турнирное положение.

15.12. 21:45. «Рома» – «Комо». Тотал больше 2.5 за 2.20

Еще один главный матч тура состоится на «Стадио Олимпико» в понедельник в 21:45. На игру поставили одного из самых спокойных судей Эрманно Феличани. Арбитр справедливый, не замечен в раздаче карточек, но и терпеть грубость не станет.

Впервые за долгое время у «Ромы» есть все: легендарный тренер в лице Джан Пьеро Гасперини, топовое нападение и полузащита! Все переживают за Артема Довбика, а у него проблемная травма колена, которая очень беспокоит. Дибала, Эль-Шаарави, Бэйли – где вы? Состав «Ромы» неплохой, но слегка ленивый, потому стоит надеяться на трудяг Писилли, Кристанте, Бальданзи, Пеллегрини. Последние 2 матча «Рома» проиграла и важно уже оправдаться, добыть 3 очка и улучшить позиции в таблице. Защита элитная и стоит похвалы, а вот нападению следует улучшить игру. «Рома» не хочет снова быть за пределом топ-3, потому надо бороться и стараться.

«Комо» тоже пока держит свое: 6 место, 19:11 по голам, состав отличный!. Сеск Фабрегас проделал отличную работу и каждый игрок важен в команде. Травмированы: Роберто, Мората и Голданига. В отличной форме другие испанцы – Рамон и Родригес, а также аргентинцы Перроне и Пас. Все хорошо у «Комо», но интересует вопрос: а где же итальянцы? Кто не сильно следит за командой отметим, что в основе единственный итальянец Голданига, а в расширенном списке есть еще Альберто Черри и молодняк: Бонсиньори, Папаччоли, Андреалли, Вигорито. Маловато будет, но таковы реалии.

Отличный матч вынесла Серия А на понедельник, потому к счастью, будет что посмотреть. Фаворитом считается «Рома», но «Комо» не будет просто так отдавать очки. Интересной смотрится ставка на ТБ2.5 за 2.20, однако могут и 0:0 сыграть.

Статистический раздел

По сравнению с прошлым туром особых изменений в статистике не произошло, но все же раздел интересный, потому обо всем и вкратце. Командные достижения:

Владение мячом: «Комо» (57.8%), «Интер» (56.2%), «Ювентус» (56.7%). Желтые/красные: «Комо» (32/2), «Верона» (37/0), «Кальяри» (36/0). Воздушные дуэли: «Пиза» (56.6%), «Интер» (55.4%), «Удинезе» (55%). Удары: «Интер» (17.4), «Ювентус» (15.9), «Аталанта» (14.8). Точность пасов: «Милан» (87.6%), «Интер» и «Ювентус» по 87%.

Лучших бомбардиров сразу 2: Пулишич и Лаутаро забили по 7 голов. Далее идут Орсолини и Чалханоглу, у которых по 6. Лучший ассистент Нико Пас и Федерико Димарко, отдавшие по 5 голевых передач. Все еще лидирует по ударам Мойзе Кин (4), а самый агрессивный игрок Маттео Гендузи: 5 желтых и 1 красная.

Таблица Серии А 2025/26

№ Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О 1 Милан 14 9 4 1 22 - 11 14.12.25 13:30 Милан - Сассуоло 08.12.25 Торино 2:3 Милан 29.11.25 Милан 1:0 Лацио 23.11.25 Интер Милан 0:1 Милан 08.11.25 Парма 2:2 Милан 02.11.25 Милан 1:0 Рома 31 2 Наполи 14 10 1 3 22 - 12 14.12.25 16:00 Удинезе - Наполи 07.12.25 Наполи 2:1 Ювентус 30.11.25 Рома 0:1 Наполи 22.11.25 Наполи 3:1 Аталанта 09.11.25 Болонья 2:0 Наполи 01.11.25 Наполи 0:0 Комо 31 3 Интер Милан 14 10 0 4 32 - 13 14.12.25 19:00 Дженоа - Интер Милан 06.12.25 Интер Милан 4:0 Комо 30.11.25 Пиза 0:2 Интер Милан 23.11.25 Интер Милан 0:1 Милан 09.11.25 Интер Милан 2:0 Лацио 02.11.25 Эллас Верона 1:2 Интер Милан 30 4 Рома 14 9 0 5 15 - 8 15.12.25 21:45 Рома - Комо 07.12.25 Кальяри 1:0 Рома 30.11.25 Рома 0:1 Наполи 23.11.25 Кремонезе 1:3 Рома 09.11.25 Рома 2:0 Удинезе 02.11.25 Милан 1:0 Рома 27 5 Болонья 14 7 4 3 23 - 12 14.12.25 21:45 Болонья - Ювентус 07.12.25 Лацио 1:1 Болонья 01.12.25 Болонья 1:3 Кремонезе 22.11.25 Удинезе 0:3 Болонья 09.11.25 Болонья 2:0 Наполи 02.11.25 Парма 1:3 Болонья 25 6 Комо 14 6 6 2 19 - 11 15.12.25 21:45 Рома - Комо 06.12.25 Интер Милан 4:0 Комо 28.11.25 Комо 2:0 Сассуоло 24.11.25 Торино 1:5 Комо 08.11.25 Комо 0:0 Кальяри 01.11.25 Наполи 0:0 Комо 24 7 Ювентус 14 6 5 3 18 - 14 14.12.25 21:45 Болонья - Ювентус 07.12.25 Наполи 2:1 Ювентус 29.11.25 Ювентус 2:1 Кальяри 22.11.25 Фиорентина 1:1 Ювентус 08.11.25 Ювентус 0:0 Торино 01.11.25 Кремонезе 1:2 Ювентус 23 8 Сассуоло 14 6 2 6 19 - 17 14.12.25 13:30 Милан - Сассуоло 06.12.25 Сассуоло 3:1 Фиорентина 28.11.25 Комо 2:0 Сассуоло 24.11.25 Сассуоло 2:2 Пиза 09.11.25 Аталанта 0:3 Сассуоло 03.11.25 Сассуоло 1:2 Дженоа 20 9 Кремонезе 14 5 5 4 18 - 17 13.12.25 16:00 Торино - Кремонезе 07.12.25 Кремонезе 2:0 Лечче 01.12.25 Болонья 1:3 Кремонезе 23.11.25 Кремонезе 1:3 Рома 07.11.25 Пиза 1:0 Кремонезе 01.11.25 Кремонезе 1:2 Ювентус 20 10 Лацио 14 5 4 5 16 - 11 13.12.25 19:00 Парма - Лацио 07.12.25 Лацио 1:1 Болонья 29.11.25 Милан 1:0 Лацио 23.11.25 Лацио 2:0 Лечче 09.11.25 Интер Милан 2:0 Лацио 03.11.25 Лацио 2:0 Кальяри 19 11 Удинезе 14 5 3 6 15 - 22 14.12.25 16:00 Удинезе - Наполи 08.12.25 Удинезе 1:2 Дженоа 29.11.25 Парма 0:2 Удинезе 22.11.25 Удинезе 0:3 Болонья 09.11.25 Рома 2:0 Удинезе 01.11.25 Удинезе 1:0 Аталанта 18 12 Аталанта 14 3 7 4 17 - 17 13.12.25 21:45 Аталанта - Кальяри 06.12.25 Эллас Верона 3:1 Аталанта 30.11.25 Аталанта 2:0 Фиорентина 22.11.25 Наполи 3:1 Аталанта 09.11.25 Аталанта 0:3 Сассуоло 01.11.25 Удинезе 1:0 Аталанта 16 13 Кальяри 14 3 5 6 14 - 19 13.12.25 21:45 Аталанта - Кальяри 07.12.25 Кальяри 1:0 Рома 29.11.25 Ювентус 2:1 Кальяри 22.11.25 Кальяри 3:3 Дженоа 08.11.25 Комо 0:0 Кальяри 03.11.25 Лацио 2:0 Кальяри 14 14 Дженоа 14 3 5 6 15 - 21 14.12.25 19:00 Дженоа - Интер Милан 08.12.25 Удинезе 1:2 Дженоа 29.11.25 Дженоа 2:1 Эллас Верона 22.11.25 Кальяри 3:3 Дженоа 09.11.25 Дженоа 2:2 Фиорентина 03.11.25 Сассуоло 1:2 Дженоа 14 15 Парма 14 3 5 6 10 - 17 13.12.25 19:00 Парма - Лацио 08.12.25 Пиза 0:1 Парма 29.11.25 Парма 0:2 Удинезе 23.11.25 Эллас Верона 1:2 Парма 08.11.25 Парма 2:2 Милан 02.11.25 Парма 1:3 Болонья 14 16 Торино 14 3 5 6 14 - 26 13.12.25 16:00 Торино - Кремонезе 08.12.25 Торино 2:3 Милан 30.11.25 Лечче 2:1 Торино 24.11.25 Торино 1:5 Комо 08.11.25 Ювентус 0:0 Торино 02.11.25 Торино 2:2 Пиза 14 17 Лечче 14 3 4 7 10 - 19 12.12.25 21:45 Лечче - Пиза 07.12.25 Кремонезе 2:0 Лечче 30.11.25 Лечче 2:1 Торино 23.11.25 Лацио 2:0 Лечче 08.11.25 Лечче 0:0 Эллас Верона 02.11.25 Фиорентина 0:1 Лечче 13 18 Пиза 14 1 7 6 10 - 19 12.12.25 21:45 Лечче - Пиза 08.12.25 Пиза 0:1 Парма 30.11.25 Пиза 0:2 Интер Милан 24.11.25 Сассуоло 2:2 Пиза 07.11.25 Пиза 1:0 Кремонезе 02.11.25 Торино 2:2 Пиза 10 19 Эллас Верона 14 1 6 7 11 - 21 14.12.25 16:00 Фиорентина - Эллас Верона 06.12.25 Эллас Верона 3:1 Аталанта 29.11.25 Дженоа 2:1 Эллас Верона 23.11.25 Эллас Верона 1:2 Парма 08.11.25 Лечче 0:0 Эллас Верона 02.11.25 Эллас Верона 1:2 Интер Милан 9 20 Фиорентина 14 0 6 8 11 - 24 14.12.25 16:00 Фиорентина - Эллас Верона 06.12.25 Сассуоло 3:1 Фиорентина 30.11.25 Аталанта 2:0 Фиорентина 22.11.25 Фиорентина 1:1 Ювентус 09.11.25 Дженоа 2:2 Фиорентина 02.11.25 Фиорентина 0:1 Лечче 6 Полная таблица

