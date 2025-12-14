Вингер киевского «Динамо» Анхель Торрес покинул территорию Украины и больше не сыграет за команду до конца текущего года. 25-летний венесуэльский футболист долгое время восстанавливался после травмы и отправился на лечение в Португалию.

Легионер показал, что продолжает поддерживать физическую форму. На одном из видео Торрес тренируется в зале в экипировке «Динамо», демонстрируя готовность как можно скорее вернуться на поле.

В нынешнем сезоне венесуэлец сыграл только один тайм в матче УПЛ против «Эпицентра» (4:1) в августе и вышел на 10 минут в ноябрьском поединке Лиги конференций против «Зрински». Контракт Торреса с «бело-синими» действует до июня 2028 года, а его трансферная стоимость оценивается в 300 тысяч евро.

ВИДЕО. Известно, чем занимается футболист Динамо, который уехал из Украины