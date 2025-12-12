ФОТО. Лионель Месси снова побывал в Барселоне. Названа причина

Самолет форварда «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси совершил техническую остановку в Барселоне по пути в Индию, где 13 декабря стартует его «GOAT India Tour».

Несмотря на сообщения в соцсетях о том, что Месси «побывал в Барселоне», речь шла лишь о транзитной посадке: футболист даже не покидал самолет и остановился только для дозаправки.

В последние дни Месси находился в Майами, где присутствовал на турнире Messi Cup (U-16).

Теперь его внимание сосредоточено на Индии, где его ждет масштабный тур с мероприятиями, публичными появлениями и выставочными матчами.

С 13 по 15 декабря экс-игрок «Барселоны» посетит четыре города – Калькутту, Ахмедабад, Бомбей и Нью-Дели. В Индии готовят грандиозный прием, включая специальную программу событий вокруг фигуры Месси.