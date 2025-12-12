Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Лионель Месси снова побывал в Барселоне. Названа причина
Другие новости
12 декабря 2025, 21:45 | Обновлено 12 декабря 2025, 21:49
1009
0

ФОТО. Лионель Месси снова побывал в Барселоне. Названа причина

Лионель Месси приземлился в Барселоне

12 декабря 2025, 21:45 | Обновлено 12 декабря 2025, 21:49
1009
0
ФОТО. Лионель Месси снова побывал в Барселоне. Названа причина
X. Лионель Месси

Самолет форварда «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионеля Месси совершил техническую остановку в Барселоне по пути в Индию, где 13 декабря стартует его «GOAT India Tour».

Несмотря на сообщения в соцсетях о том, что Месси «побывал в Барселоне», речь шла лишь о транзитной посадке: футболист даже не покидал самолет и остановился только для дозаправки.

В последние дни Месси находился в Майами, где присутствовал на турнире Messi Cup (U-16).

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

Теперь его внимание сосредоточено на Индии, где его ждет масштабный тур с мероприятиями, публичными появлениями и выставочными матчами.

С 13 по 15 декабря экс-игрок «Барселоны» посетит четыре города – Калькутту, Ахмедабад, Бомбей и Нью-Дели. В Индии готовят грандиозный прием, включая специальную программу событий вокруг фигуры Месси.

По теме:
ФОТО. Защитник Реала использует технологии будущего
ФОТО. Невеста футболиста Динамо снялась в сексуальном образе
ФОТО. Жена Забарного показала счастливую жизнь в Париже
фото Лионель Месси Барселона Интер Майами сборная Аргентины по футболу lifestyle
Максим Лапченко Источник: Sport.es
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Луис ЭНРИКЕ: «Люблю его. На мой взгляд, это лучший вратарь в чемпионате»
Футбол | 12 декабря 2025, 11:17 0
Луис ЭНРИКЕ: «Люблю его. На мой взгляд, это лучший вратарь в чемпионате»
Луис ЭНРИКЕ: «Люблю его. На мой взгляд, это лучший вратарь в чемпионате»

Наставник ПСЖ расхвалил вратаря «Атлетика» Унаи Симона после матча Лиги чемпионов

В Италии раскритиковали футболиста Динамо после матча с Фиорентиной
Футбол | 12 декабря 2025, 07:44 8
В Италии раскритиковали футболиста Динамо после матча с Фиорентиной
В Италии раскритиковали футболиста Динамо после матча с Фиорентиной

Издание Tuttomercatoweb считает защитника Алиу Тиаре главным антигероем встречи

Трое игроков Реала умоляют Переса не назначать Зидана
Футбол | 12.12.2025, 22:22
Трое игроков Реала умоляют Переса не назначать Зидана
Трое игроков Реала умоляют Переса не назначать Зидана
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
Футбол | 12.12.2025, 06:51
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
Таблица коэффициентов. Украина сохранила 25-ю позицию, Шахтер взял бонусы
Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
Другие виды | 12.12.2025, 15:45
Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
Выбираем лучшего спортсмена, тренера и команду 2025 года
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский
Вернидуб признался, почему не возглавил Динамо, когда ушел Шовковский
12.12.2025, 07:09 6
Футбол
Не без шансов, но с очередным поражением. Динамо проиграло Фиорентине
Не без шансов, но с очередным поражением. Динамо проиграло Фиорентине
11.12.2025, 21:41 89
Футбол
Легенда бокса: «Он может положить Усика в первом раунде. Украинец упадет»
Легенда бокса: «Он может положить Усика в первом раунде. Украинец упадет»
11.12.2025, 07:54 8
Бокс
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
Таблица Лиги конференций. Шахтер идет вторым, Динамо выбыло из еврокубков
12.12.2025, 06:23 53
Футбол
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
10.12.2025, 18:43 2
Футбол
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
Усик отказался драться со звездным боксером. Бой, о котором мечтал Аль-Шейх
11.12.2025, 08:55
Бокс
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда – уровень Первой лиги Украины»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда – уровень Первой лиги Украины»
11.12.2025, 21:01 3
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026
ОФИЦИАЛЬНО. Известно, где сборная Украины сыграет матчи плей-офф к ЧМ-2026
11.12.2025, 15:08 25
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем