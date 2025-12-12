Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Франция
12 декабря 2025, 19:29
ВИДЕО. Хавбек Металлиста 1925 забил стильный гол в матче УПЛ

Чурко порадовал харьковских болельщиков

ФК Металлист 1925

На старте второго тайма матча УПЛ между Оболонью и Металлистом 1925 классный гол удался хавбеку гостей Вячеславу Чурко.

После навеса со штрафного и еще одной передачи от партнера игрок классно положил корпус и отправил мяч в ворота киевской команды.

Металлист 1925 на этот момент проигрывал 0:1, однако сразу после гола Чурко отличился еще и Итодо.

Вячеслав Чурко Металлист 1925 Оболонь Киев Оболонь - Металлист 1925 видео голов и обзор Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
