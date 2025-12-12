Франция12 декабря 2025, 19:29 | Обновлено 12 декабря 2025, 19:32
575
1
ВИДЕО. Хавбек Металлиста 1925 забил стильный гол в матче УПЛ
Чурко порадовал харьковских болельщиков
12 декабря 2025, 19:29 | Обновлено 12 декабря 2025, 19:32
575
На старте второго тайма матча УПЛ между Оболонью и Металлистом 1925 классный гол удался хавбеку гостей Вячеславу Чурко.
После навеса со штрафного и еще одной передачи от партнера игрок классно положил корпус и отправил мяч в ворота киевской команды.
Металлист 1925 на этот момент проигрывал 0:1, однако сразу после гола Чурко отличился еще и Итодо.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 декабря 2025, 15:21 31
11 декабря исполнилось 100 лет со дня основания харьковского клуба
Футбол | 12 декабря 2025, 00:22 5
Смотрите самые интересные моменты матча Лиги конференций
Футбол | 12.12.2025, 06:23
Футбол | 12.12.2025, 16:39
Футбол | 11.12.2025, 17:41
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Гол не гірший за вчорашній від Михайленка.
Популярные новости
11.12.2025, 00:01 3
10.12.2025, 18:43 2
11.12.2025, 14:53 10
11.12.2025, 20:04
12.12.2025, 08:26 2
12.12.2025, 07:09 5
11.12.2025, 00:02 3
11.12.2025, 08:17 11