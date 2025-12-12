Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  Автор победного гола в ворота Динамо прокомментировал победу Фиорентины
Лига конференций
12 декабря 2025, 08:55
Автор победного гола в ворота Динамо прокомментировал победу Фиорентины

Альберт Гудмундссон отметил важность своего гола

12 декабря 2025, 08:55 | Обновлено 12 декабря 2025, 08:56
Getty Images/Global Images Ukraine. Альберт Гудмундссон

Нападающий «Фиорентины» Альберт Гудмундссон рассказал о важности победы «фиалок» и своего гола в матче пятого тура Лиги конференций с «Динамо» – 2:1

«Всегда приятно приезжать в «Виола Парк» после победы, восстанавливаться и думать о следующем матче.

Гол? Было важно победить сегодня, но для меня этот гол тоже имел значение. Теперь нужно сосредоточиться на «Вероне».

Этот результат – новый старт? Возможно. В чемпионате мы находимся в плохой ситуации, из которой нужно как можно скорее выбраться».

Ранее Моизе Кин поделился мыслями о победе в матче пятого тура Лиги конференций против «Динамо».

Иван Чирко Источник: Tuttomercatoweb
