Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Лига конференций
11 декабря 2025, 19:14 |
ФОТО. Футболисты Динамо уже вышли на поле стадиона во Флоренции

Матч стартует в 19:45

Материал подготовлен при поддержке титульного спонсора ФК Динамо (Киев), букмекера GGBET. GGBET стал партнером «Динамо», чтобы разделять каждый испытание киевской команды и драйвить украинский футбол вместе. Именно из этого рождается GG-опыт, который букмекерский бренд стремится дарить болельщикам.

11 декабря киевское Динамо сыграет матч шестого тура Лиги конференций 2025/26 против Фиорентины.

Под руководством Игоря Костюка и его тренерского штаба футболисты бело-синих в приподнятом настроении опробовали газон стадиона Артемио Франки во Флоренции, где уже в 19:45 того же дня начнется их противостояние с «фиалками».

Накануне поединка динамовцы провели предматчевую тренировку.

Динамо за четыре тура еврокубка сумело набрать всего три очка и располагается на 27-м месте. У Фиорентины в активе шесть баллов и 17-я позиция.

21+ Реклама УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА (ПРИНЦИПЫ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ. GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданными согласно решениям КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Фиорентина Динамо Киев фото тренировка фотогалерея Лига конференций Фиорентина - Динамо
Дмитрий Олийченко
Сообщить об ошибке

Комментарии 0
Популярные новости
