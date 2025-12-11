Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Лига конференций
11 декабря 2025, 18:53 |
713
0

Команды из Италии и Украины сыграют во Флоренции 11 декабря в 19:45 по киевскому времени

Известен стартовый состав Фиорентины на матч пятого тура ЛК против Динамо
Коллаж Sport.ua. Фиорентина – Динамо

Итальянская «Фиорентина» определилась со стартовым составом на матч пятого тура Лиги конференций, который состоится в четверг, 11 декабря во Флоренции.

«Фиалки» сыграют против киевского «Динамо» на стадионе «Stadio Artemio Franchi», встреча начнется в 19:45. Главным арбитром этого противостояния назначен Милош Миланович, который представляет Сербию.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Подопечные Паоло Ваноли одержали две победы в основном этапе Лиги конференций, набрали шесть баллов из 12 возможных и разместились на 17-й позиции. Соперник «фиалок» – «Динамо» – занимает 27-е место с тремя очками.

На данный момент итальянская команда имеет серию без побед, которая насчитывает девять матчей (три ничьих и шесть поражений). Последний раз «Фиорентина» побеждала еще 23 октября, когда в еврокубках одолела австрийский «Рапид».

Стартовый состав Фиорентины на матч пятого тура Лиги конференций

Лига конференций Фиорентина Динамо Киев Фиорентина - Динамо Паоло Ваноли стартовые составы
Николай Тытюк
Николай Тытюк Sport.ua
