Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОСИПЕНКО: «Мы побежали отыгрываться, и Динамо U-19 едет домой с победой»
ОСИПЕНКО: «Мы побежали отыгрываться, и Динамо U-19 едет домой с победой»

Киевская команда U-19 по сумме двух матчей переиграла Хиберниан в ЮЛУ

ОСИПЕНКО: «Мы побежали отыгрываться, и Динамо U-19 едет домой с победой»
ФК Динамо. Кирилл Осипенко

Футболист «Динамо» U-19 Кирилл Осипенко, автор единственного гола в ответном матче против шотландского «Хиберниана» (1:1) в 3-м раунде Пути чемпионов Юношеской лиги УЕФА, поделился впечатлениями от игры.

– Сложный соперник, сложная игра. Мы хорошо подготовились к этому матчу и сделали то, что должны были сделать – едем домой с победой. Все хорошо, но впереди еще много работы. Это только начало.

– Насколько гол с раздевалки от «Хиберниана» мотивировал тебя на тот проход и гол?

– Конечно, после перерыва неприятно пропускать. Я считаю, что игра была больше под нашим контролем, мы могли забивать в первом тайме, но уже как получилось. Слава Богу, мы тоже забили. Спасибо ребятам, они не перегорели, и мы пошли отыгрываться, потому что нужна была только победа.

– Это была последняя игра в этом календарном году. Можешь подвести итоги всего года или первой части этого сезона?

– Мы могли лучше завершить первую часть Национальной лиги U19, но в Юношеской лиге УЕФА мы достигли своего результата. Поедем на сборы, будем готовиться непосредственно к чемпионату и плей-офф Юношеской Лиги.

– Соперник продемонстрировал характер, был подкован тактически. Они писали на своих ресурсах, что для них было очень важно выиграть. За счет чего «Динамо» не дало им этого сделать?

– Мы тоже хотим победить. Они готовятся по-своему, мы по-своему. Наш тренерский штаб подобрал тактику на игру, которая подошла нам и подошла для результата. Я считаю, что у нас лучший подбор игроков, лучшая команда, и мы это доказали на поле.

– Какие у тебя планы на зимний отпуск?

– Как обычно – сначала планирую отдохнуть несколько дней, а потом уже буду возвращаться и тренироваться. Мы все профессионалы, должны также оставаться профессионалами в отпуске, держать себя в тонусе. У нас такая жизнь, поэтому будем так делать.

Динамо Киев Хиберниан (Шотландия) Динамо Киев U-19 Юношеская лига УЕФА Павел Чередниченко Кирилл Осипенко Хиберниан U-19
Николай Степанов Источник: ФК Динамо Киев
