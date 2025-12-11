Немецкий арбитр будет обслуживать матч Хамрун Спартанс и Шахтера
Флориан Бадштюбнер назначен на игру 5-го тура Лиги конференций
Поединок основного этапа Лиги конференций между мальтийским Хамрун Спартанс и донецким Шахтером будет обслуживать судейская бригада из Германии.
Главным арбитром назначен Флориан Бадштюбнер, на линиях ему будут ассистировать Кристоф Гюнш и Филипп Хюве. Четвертым рефери будет работать Робин Браун.
За работу системы VAR будут отвечать Бенджамин Кортус и его ассистент Патрик Хансльбауэр.
Для 34-летнего Бадштюбнера это будет первый матч, в котором он будет работать с украинским клубом в статусе главного арбитра.
Поединок Хамрун Спартанс – Шахтер запланирован на четверг, 11 декабря, начало – в 22:00 по киевскому времени.
