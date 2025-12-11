Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Немецкий арбитр будет обслуживать матч Хамрун Спартанс и Шахтера
Лига конференций
11 декабря 2025, 14:12 | Обновлено 11 декабря 2025, 14:14
77
0

Немецкий арбитр будет обслуживать матч Хамрун Спартанс и Шахтера

Флориан Бадштюбнер назначен на игру 5-го тура Лиги конференций

11 декабря 2025, 14:12 | Обновлено 11 декабря 2025, 14:14
77
0
Немецкий арбитр будет обслуживать матч Хамрун Спартанс и Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Флориан Бадштюбнер

Поединок основного этапа Лиги конференций между мальтийским Хамрун Спартанс и донецким Шахтером будет обслуживать судейская бригада из Германии.

Главным арбитром назначен Флориан Бадштюбнер, на линиях ему будут ассистировать Кристоф Гюнш и Филипп Хюве. Четвертым рефери будет работать Робин Браун.

За работу системы VAR будут отвечать Бенджамин Кортус и его ассистент Патрик Хансльбауэр.

Для 34-летнего Бадштюбнера это будет первый матч, в котором он будет работать с украинским клубом в статусе главного арбитра.

Поединок Хамрун Спартанс – Шахтер запланирован на четверг, 11 декабря, начало – в 22:00 по киевскому времени.

По теме:
Кварцяный объяснил, что поможет Динамо обыграть Фиорентину в матче ЛК
Эксперт: «Динамо в отличие от Шахтера является разбалансированной командой»
Ковалец назвал главную проблему Динамо: «Трудно подобрать слова»
судейские назначения Хамрун Спартанс Шахтер Донецк Лига конференций
Николай Степанов Источник: УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лион – Гоу Эхед Иглс. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 11 декабря 2025, 14:06 0
Лион – Гоу Эхед Иглс. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Лион – Гоу Эхед Иглс. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы

Поединок пройдет 11 декабря в 22:00 по Киеву

«Коснулись дна». Тренер Фиорентины предупредил Динамо перед матчем
Футбол | 10 декабря 2025, 17:45 6
«Коснулись дна». Тренер Фиорентины предупредил Динамо перед матчем
«Коснулись дна». Тренер Фиорентины предупредил Динамо перед матчем

Киевляне сыграют против «фиалок» 11 декабря в 19:45

Забарный будет разочарован. ПСЖ принял важное решение по Сафонову
Футбол | 11.12.2025, 09:46
Забарный будет разочарован. ПСЖ принял важное решение по Сафонову
Забарный будет разочарован. ПСЖ принял важное решение по Сафонову
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
Футбол | 11.12.2025, 08:17
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Футбол | 11.12.2025, 07:31
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Легенда бокса: «Он может положить Усика в первом раунде. Украинец упадет»
Легенда бокса: «Он может положить Усика в первом раунде. Украинец упадет»
11.12.2025, 07:54 4
Бокс
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
Флорентино Перес провел беседу с Луниным. Реал принял важное решение
10.12.2025, 06:02 9
Футбол
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
В Реале определились с суммой, за которую отпустят Лунина в Милан
09.12.2025, 13:34 20
Футбол
Сыграли на результат. Динамо U-19 преодолело Путь чемпионов ЮЛ УЕФА
Сыграли на результат. Динамо U-19 преодолело Путь чемпионов ЮЛ УЕФА
10.12.2025, 23:00 11
Футбол
Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
Эксперт: «То, что сделал Костюк в Динамо, только бесстрашный так может»
09.12.2025, 08:09 6
Футбол
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
10.12.2025, 18:43 1
Футбол
Майк ТАЙСОН: «Это будет один из величайших боксерских боев в истории»
Майк ТАЙСОН: «Это будет один из величайших боксерских боев в истории»
11.12.2025, 00:02
Бокс
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
Украинский клуб снялся с розыгрыша Кубка: «Реальность очень сложная»
09.12.2025, 12:57 1
Баскетбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем