Немецкий арбитр будет обслуживать матч Хамрун Спартанс и Шахтера

Поединок основного этапа Лиги конференций между мальтийским Хамрун Спартанс и донецким Шахтером будет обслуживать судейская бригада из Германии.

Главным арбитром назначен Флориан Бадштюбнер, на линиях ему будут ассистировать Кристоф Гюнш и Филипп Хюве. Четвертым рефери будет работать Робин Браун.

За работу системы VAR будут отвечать Бенджамин Кортус и его ассистент Патрик Хансльбауэр.

Для 34-летнего Бадштюбнера это будет первый матч, в котором он будет работать с украинским клубом в статусе главного арбитра.

Поединок Хамрун Спартанс – Шахтер запланирован на четверг, 11 декабря, начало – в 22:00 по киевскому времени.