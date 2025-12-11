Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
Гвардиола в 14-й раз победил Реал. Кто из тренеров выигрывал больше?

В этот раз победой над Реалом отличился Манчестер Сити под руководством Гвардиолы

Пеп Гвардиола в 14-й раз в своей тренерской карьере победил Реал во всех турнирах.

Произошло это в матче 6 тура Лиги чемпионов, в котором Манчестер Сити на выезде победил королевский клуб со счетом 2:1.

Теперь в активе Гвардиолы в 28 встречах против Реала 14 побед, 7 ничьих и 7 поражений.

Лишь два тренера в истории побеждали «сливочных» большее количество раз: Элленио Эррера (22) и Луис Арагонес (16).

Тренеры с наибольшим количеством побед над Реалом во всех турнирах

  • 22 – Элленио Эррера (Аргентина)
  • 16 – Луис Арагонес (Испания)
  • 14 – Пеп Гвардиола (Испания)

Победы Пепа Гвардиолы над Реалом в качестве тренера во всех турнирах(14)

  • 9 – Барселона
  • 5 – Манчестер Сити

Команды, которых чаще всего побеждал Пеп Гвардиола в качестве тренера во всех турнирах

  • 20 – Арсенал
  • 18 – Бернли
  • 17 – Челси
  • 17 – Манчестер Юнайтед
  • 17 – Вест Хэм Юнайтед
  • 16 – Борнмут
  • 15 – Эвертон
  • 15 – Лестер Сити
  • 14 – Ньюкасл Юнайтед
  • 14 – Фулхэм
  • 14 – Реал
Родриго вышел на 5 место в списке бразильских бомбардиров ЛЧ
Команды АПЛ продолжают разрывать представителей Ла Лиги в Лиге чемпионов
Микель АРТЕТА: «Вы можете увидеть, как мы все его любим»
Реал Мадрид статистика Манчестер Сити Лига чемпионов Реал - Манчестер Сити Пеп Гвардиола Эленио Эррера Луис Арагонес
