Гвардиола в 14-й раз победил Реал. Кто из тренеров выигрывал больше?
В этот раз победой над Реалом отличился Манчестер Сити под руководством Гвардиолы
Пеп Гвардиола в 14-й раз в своей тренерской карьере победил Реал во всех турнирах.
Произошло это в матче 6 тура Лиги чемпионов, в котором Манчестер Сити на выезде победил королевский клуб со счетом 2:1.
Теперь в активе Гвардиолы в 28 встречах против Реала 14 побед, 7 ничьих и 7 поражений.
Лишь два тренера в истории побеждали «сливочных» большее количество раз: Элленио Эррера (22) и Луис Арагонес (16).
Тренеры с наибольшим количеством побед над Реалом во всех турнирах
- 22 – Элленио Эррера (Аргентина)
- 16 – Луис Арагонес (Испания)
- 14 – Пеп Гвардиола (Испания)
Победы Пепа Гвардиолы над Реалом в качестве тренера во всех турнирах(14)
- 9 – Барселона
- 5 – Манчестер Сити
Команды, которых чаще всего побеждал Пеп Гвардиола в качестве тренера во всех турнирах
- 20 – Арсенал
- 18 – Бернли
- 17 – Челси
- 17 – Манчестер Юнайтед
- 17 – Вест Хэм Юнайтед
- 16 – Борнмут
- 15 – Эвертон
- 15 – Лестер Сити
- 14 – Ньюкасл Юнайтед
- 14 – Фулхэм
- 14 – Реал
