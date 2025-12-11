Гвардиола в 14-й раз победил Реал. Кто из тренеров выигрывал больше?

Пеп Гвардиола в 14-й раз в своей тренерской карьере победил Реал во всех турнирах.

Произошло это в матче 6 тура Лиги чемпионов, в котором Манчестер Сити на выезде победил королевский клуб со счетом 2:1.

Теперь в активе Гвардиолы в 28 встречах против Реала 14 побед, 7 ничьих и 7 поражений.

Лишь два тренера в истории побеждали «сливочных» большее количество раз: Элленио Эррера (22) и Луис Арагонес (16).

Тренеры с наибольшим количеством побед над Реалом во всех турнирах

22 – Элленио Эррера (Аргентина)

16 – Луис Арагонес (Испания)

14 – Пеп Гвардиола (Испания)

Победы Пепа Гвардиолы над Реалом в качестве тренера во всех турнирах(14)

9 – Барселона

5 – Манчестер Сити

Команды, которых чаще всего побеждал Пеп Гвардиола в качестве тренера во всех турнирах

20 – Арсенал

18 – Бернли

17 – Челси

17 – Манчестер Юнайтед

17 – Вест Хэм Юнайтед

16 – Борнмут

15 – Эвертон

15 – Лестер Сити

14 – Ньюкасл Юнайтед

14 – Фулхэм

14 – Реал