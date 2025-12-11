Легионер Шахтера: «Не хотел бы встретиться с Динамо в Лиге конференций»

Бразильский форвард донецкого Шахтера Кауан Элиас заявил, что не хотел бы пересекаться с киевским Динамо в нынешнем розыгрыше Лиги конференций.

– Теоретически можно столкнуться в Лиге Конференций в этом сезоне с «Динамо». Хотели бы такой матч? Какими вам запомнились встречи с киевлянами за это время?

– Наверное, не хотел бы, нам уже хватает встреч с ними, я хотел бы встретиться с новыми командами, посетить новые места, новые стадионы. Я сыграл с ними три игры, однажды проиграл, один из матчей завершился получением Кубка Украины. Я тогда забил, поэтому для меня это пока только приятный опыт, – сказал бразилец.

В нынешнем розыгрыше Лиги конференций Шахтер занимает четвертое место турнирной таблицы, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 4 сыгранных матчей. Динамо занимает 27 строчку, имея в своем активе 3 зачетных пункта.