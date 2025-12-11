Выбирай лучшего спортсмена, команду и тренера 2025 года
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Легионер Шахтера: «Не хотел бы встретиться с Динамо в Лиге конференций»
Лига конференций
11 декабря 2025, 16:22 | Обновлено 11 декабря 2025, 16:34
149
2

Легионер Шахтера: «Не хотел бы встретиться с Динамо в Лиге конференций»

Кауан Элиас считает, что «горняки» довольно часто играют против киевского клуба

11 декабря 2025, 16:22 | Обновлено 11 декабря 2025, 16:34
149
2 Comments
Легионер Шахтера: «Не хотел бы встретиться с Динамо в Лиге конференций»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кауан Элиас

Бразильский форвард донецкого Шахтера Кауан Элиас заявил, что не хотел бы пересекаться с киевским Динамо в нынешнем розыгрыше Лиги конференций.

– Теоретически можно столкнуться в Лиге Конференций в этом сезоне с «Динамо». Хотели бы такой матч? Какими вам запомнились встречи с киевлянами за это время?

– Наверное, не хотел бы, нам уже хватает встреч с ними, я хотел бы встретиться с новыми командами, посетить новые места, новые стадионы. Я сыграл с ними три игры, однажды проиграл, один из матчей завершился получением Кубка Украины. Я тогда забил, поэтому для меня это пока только приятный опыт, – сказал бразилец.

В нынешнем розыгрыше Лиги конференций Шахтер занимает четвертое место турнирной таблицы, имея в своем активе 9 зачетных пунктов после 4 сыгранных матчей. Динамо занимает 27 строчку, имея в своем активе 3 зачетных пункта.

По теме:
Виктор ГРАЧЕВ: «Шахтер не имеет права не выиграть. Нужно выйти в плей-офф»
ВИДЕО. Как Динамо провело предматчевую тренировку перед игрой с Фиорентиной
ВИДЕО. Как Шахтер провел предматчевую тренировку перед игрой ЛК на Мальте
Кауан Элиас Лига конференций Шахтер Донецк Динамо Киев
Олег Вахоцкий Источник: Трибуна
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Костюк может навсегда потерять одного из самых дорогих игроков Динамо
Футбол | 11 декабря 2025, 06:22 5
Костюк может навсегда потерять одного из самых дорогих игроков Динамо
Костюк может навсегда потерять одного из самых дорогих игроков Динамо

Шапаренко может сменить клуб зимой

Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
Футбол | 11 декабря 2025, 08:17 12
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение
Иностранный коуч назвал условие для работы в Динамо. Суркис принял решение

Беттони мог в свое время оказаться в киевском клубе и просил купить 7 игроков

Порту – Мальме. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Футбол | 11.12.2025, 13:22
Порту – Мальме. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Порту – Мальме. Прогноз и анонс на матч Лиги Европы
Динамо получило солидное усиление перед матчем ЛК против Фиорентины
Футбол | 11.12.2025, 07:44
Динамо получило солидное усиление перед матчем ЛК против Фиорентины
Динамо получило солидное усиление перед матчем ЛК против Фиорентины
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Футбол | 11.12.2025, 07:31
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Йожеф Сабо спрогнозировал итог матча Фиорентина – Динамо
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
КрысаФедя228Монзуль
В какой лиге чемпионов? 
Ответить
0
Dynamo1927
Не расслабляйся. Весной ещё встретимся по-любому
Ответить
0
Популярные новости
Легенда бокса: «Он может положить Усика в первом раунде. Украинец упадет»
Легенда бокса: «Он может положить Усика в первом раунде. Украинец упадет»
11.12.2025, 07:54 4
Бокс
Майк ТАЙСОН: «Это будет один из величайших боксерских боев в истории»
Майк ТАЙСОН: «Это будет один из величайших боксерских боев в истории»
11.12.2025, 00:02
Бокс
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
Лидер команды УПЛ ударил руководителя клуба. Уже применены санкции
10.12.2025, 18:43 1
Футбол
У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо
У него серьезный потенциал, но он пижон. Сабо – об игроке Динамо
10.12.2025, 14:33 3
Футбол
Один из лучших. Динамо провело переговоры по трансферу бразильца из УПЛ
Один из лучших. Динамо провело переговоры по трансферу бразильца из УПЛ
09.12.2025, 21:46 13
Футбол
Директор команды Усика: «Этот день станет последним в его карьере боксера»
Директор команды Усика: «Этот день станет последним в его карьере боксера»
10.12.2025, 01:32
Бокс
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины проиграла в нервном матче
ЧМ по хоккею U-20. Сборная Украины проиграла в нервном матче
10.12.2025, 19:21 3
Хоккей
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
Луис ЭНРИКЕ: «Невероятно счастлив, что в составе ПСЖ есть такой футболист»
10.12.2025, 11:51
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем